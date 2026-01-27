En esta noticia Las más visto de Netflix en Estados Unidos

Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por eso, Netflix ofrece el ranking de lo más visto durante el domingo 25 de enero del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Netflix.

1_ El botín (The Rip)

El hallazgo de varios millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado en Miami socava la confianza de un grupo de policías. En este momento, todo y cada persona está bajo sospecha.

2_ Secuestros: Elizabeth Smart (Kidnapped: Elizabeth Smart)

Este documental narra el conmovedor secuestro de Elizabeth Smart, quien a los 14 años fue llevada de su hogar en Utah, utilizando sus propias declaraciones y material inédito hasta ahora.

3_ Sin tiempo para morir

En 'No Time to Die', James Bond está pasando unas vacaciones bien ganadas en Jamaica. No obstante, su tranquilidad se ve interrumpida cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo contacta para una nueva misión que consiste en salvar a un destacado científico que ha sido capturado.

6_ Spectre

Un enigmático mensaje del pasado lleva a James Bond a una misión encubierta en la Ciudad de México y posteriormente en Roma, donde se encuentra con Lucía Sciarra, la atractiva viuda de un notorio criminal. Bond se introduce en un encuentro clandestino y revela la existencia de una ominosa organización llamada SPECTRE. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional pone en tela de juicio las decisiones de Bond y duda de la relevancia del MI6, que está bajo la dirección de M. De manera clandestina, Bond se asocia con Moneypenny y Q para que lo ayuden a localizar a Madeleine Swann, la hija de su antiguo enemigo, el Sr. White, quien podría tener la clave para resolver el enigma de SPECTRE.

7_ Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están ocupando grandes recintos, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey emplean sus habilidades especiales para resguardar a sus seguidores de un peligro sobrenatural.