Insomnio: qué dice la evidencia científica acerca de la relación entre dormir mal y comer ultraprocesados

El insomnio afecta a millones de personas. Muchos expertos apuntan que una de sus principales causas puede estar relacionada con lo que comemos. La evidencia científica explica que existe una relación entre dormir mal y la ingesta de alimentos ultraprocesados.

Diferentes estudios científicos aseguran que una dieta rica en ultraprocesados puede influir negativamente en la calidad del sueño, agravando los problemas de insomnio.



El mejor país del mundo para jubilarse: queda en Latinoamérica y estos son los requisitos para mudarse a los 60 años

El mineral que no te puede faltar para tener una buena memoria: estos son los alimentos donde podés encontrarlo

¿Qué dice la evidencia científica sobre el insomnio y los alimentos ultraprocesados?

Un estudio reciente analizó la alimentación y los patrones de sueño en más de 39.000 personas, centrándose en la relación entre el consumo de ultraprocesados y el insomnio.

La investigación, liderada por Marie-Pierre St-Onge de la Universidad de Columbia y publicada en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, destaca la importancia de evaluar cómo la dieta puede influir en la calidad del sueño, según confirma el sitio web Cuidate Plus.

Los resultados del estudio indican que un mayor consumo de ultraprocesados se asocia con el insomnio tanto en hombres como en mujeres, siendo el riesgo ligeramente mayor en los varones.

Un estudio de la Universidad de Columbia ha analizado la relación entre el consumo de ultraprocesados y el insomnio en más de 39.000 personas. (Foto: Freepik)

Maira Bes-Rastrollo, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, señala a CuídatePlus que, aunque los resultados no son causales, la relación es biológicamente muy posible.

Además, sugiere que podría existir una relación inversa, en la que el insomnio lleva a un mayor consumo de ultraprocesados. Esto se debe a que dormir mal y tener una mala calidad de sueño se asocia con una mayor sensación de hambre y ganancia de peso.

"Los ultraprocesados podrían afectar a la microbiota intestinal y a la regulación neuroendocrina. Así podrían aumentar los procesos neuroinflamatorios y producir una afectación del sistema inmunológico", explica Bes-Rastrollo.

"Por otro lado, el consumo de ultraprocesados conlleva un desplazamiento de otros alimentos más sanos que contienen compuestos que promueven la calidad del sueño", apunta.



El signo del zodíaco que mejor besa, según la Astrología: ¿en qué puesto del ranking está el tuyo?

La hierba medicinal originaria de China que alivia los síntomas del tinnitus y mejora la circulación sanguínea

Alimentos que ayudan a dormir mejor

La melatonina juega un papel esencial en la regulación de los ciclos de sueño-vigilia de cada persona. Esta hormona se produce a partir del triptófano, un aminoácido que se encuentra en ciertos alimentos y que podría inducir el sueño.

La melatonina es clave para regular los ciclos de sueño-vigilia y se produce a partir del triptófano. (Foto: Freepik)

Se piensa que consumir alimentos ricos en triptófano puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, como también puede formar parte de un ritual previo a dormir, favoreciendo un descanso reparador. Entre los alimentos más ricos en triptófano se encuentran:

Carne

Lácteos

Huevos

Cereales integrales

Soja

Incluir estos alimentos en la dieta podría ayudar a aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo y, por ende, mejorar la calidad del sueño.