El desarrollo de los trenes es fundamental para el avance de las ciudades y este medio de transporte tiene un rol fundamental en las sociedades. En muchos países existe el concepto de “tren bala” los cuales permiten conectar urbes en muy poco tiempo, teniendo una distancia de recorrido muy elevada.

En este sentido, China anunció que pronto estará operativo el nuevo tren de alta velocidad CR450. La formación desarrollada por China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) recorrerá la traza comprendida entre las ciudades de Shangai y Chengdú y será el más rápido de todo el país.

Alcanzando los 450 km/h, el tren CR450 de China se convertirá en el más veloz de todos y superará a su antecesor, el CR400 Fuxing, que tuvo un pico máximo de 350 km/h.

Cómo será el imponente tren de alta velocidad de China

La red de trenes de China es una de las más completas de todo el mundo y se encuentra en constante innovación debido a los avances tecnológicos. Ahora, el gigante asiático decidió redoblar la apuesta e ir por todo para tener el tren más rápido.

El recorrido actual que conecta Shangai con Chengdú es de 1950 kilómetros y el viaje dura entre 10 y 13 aproximadamente. Con el nuevo tren CR450, que podrá tener una velocidad máxima de 450 km/h está previsto que pueda agilizar aún más los tiempos y que esto, por consiguiente, incremente el número de pasajeros diarios.

Además, la versión mejorada del nuevo tren bala tiene una aceleración promedio que le permite superar los 350 km/h en menos de cinco minutos. Asimismo, fue diseñado específicamente para redistribuir la aerodinámica, lo que le permitirá reducir los niveles de resistencia al aire, lo hace más liviano y reduce el consumo energético.

Qué características tiene el tren CR450 de China

La innovación tecnológica de China se desafía día a día y aquel proyecto iniciado en 2018 está próximo a concretarse. Luego de haber atravesado las primeras pruebas, el tren CR450, que unirá Shangai con Chengdú, entró en la etapa final antes de estar operativo en su totalidad.

De tal modo, la empresa a cargo de desarrollarlo confirmó que podría estar operativo en los primeros meses del 2026, lo que cambiará por completo la manera en la que se entienden los medios de transporte de pasajeros y los ferrocarriles de larga distancia.

En cuanto a las prestaciones y características que posee, el CR450 contará con estas aptitudes: