El rescate se enmarca dentro de un ambicioso proyecto arqueológico que tiene como objetivo reconstruir no solo el contenido de la embarcación, sino también el contexto histórico del navío que se hundió en 1708 durante un combate naval frente a las costas de Cartagena. Mediante el uso de robots submarinos y buques de la Armada, los equipos han logrado acceder al sitio sin realizar intervenciones invasivas en el área protegida. Las piezas recuperadas se encuentran actualmente en un proceso de conservación que permitirá identificar su procedencia, los métodos de manufactura y detalles sobre la ruta que seguía la Flota de Tierra Firme en su tránsito hacia Europa. El galeón San José ha vuelto a ser un tema de relevancia en la agenda nacional tras la recuperación por parte del Estado colombiano de un conjunto de piezas a 600 metros de profundidad. Este hallazgo incluye monedas, una taza de porcelana y un cañón, que forman parte del gran tesoro que permaneció oculto durante más de tres siglos. El proyecto, según la ministra de Cultura Yannai Kadamani Fonrodona, citada por CNN, es un “acontecimiento histórico” que evidencia la capacidad del país para salvaguardar su patrimonio subacuático. Desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, su directora Alhena Caicedo Fernández destacó que esta recuperación “abre la posibilidad para que la ciudadanía se acerque, a través de evidencia material, a la historia del galeón San José”. Ambas entidades subrayan que el trabajo científico permitirá avanzar en la comprensión del contexto económico, social y político relacionado con el naufragio. Tras 317 años en el lecho marino, el equipo estatal logró extraer a la superficie un cañón, tres macuquinas (monedas coloniales) y una taza de porcelana, así como fragmentos y sedimentos asociados al naufragio. Estas piezas constituyen las primeras evidencias materiales obtenidas del yacimiento y serán priorizadas para análisis que permitan confirmar la identidad del navío y proporcionar información sobre la carga transportada en el siglo XVIII. El rescate ha reavivado una controversia de larga data: la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) sostiene haber descubierto el galeón San José en la década de 1980 y demanda una indemnización de USD 10.000 millones por derechos sobre el tesoro, ante la Corte Permanente de Arbitraje. Mientras el litigio avanza en cortes internacionales, el Estado colombiano reafirma que prevalece el interés público y cultural sobre cualquier disputa privada. Los objetos recuperados permanecerán bajo custodia y serán sometidos a análisis en laboratorios especializados antes de cualquier eventual exhibición. El Gobierno colombiano, que sostiene haber verificado la ubicación del pecio en 2015, defiende que la intervención tiene un carácter estrictamente patrimonial y científico y recuerda que el sitio está amparado por la legislación nacional de protección del patrimonio subacuático. Los arqueólogos indican que la conservación es un proceso extenso: desalación, estabilización y restauración, el cual puede demandar varios meses. Cada artefacto ofrecerá pistas para entender la trayectoria del galeón y la naturaleza del cargamento. La intención oficial, de acuerdo con los comunicados, es que los hallazgos sirvan para investigación y para reforzar la memoria histórica. El país está desarrollando protocolos para la custodia, el análisis y, en el futuro, la divulgación de las piezas al público.