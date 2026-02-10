El Zoológico de Dartmoor, en Devon, Reino Unido, se ha convertido en el epicentro de la conservación animal tras anunciar que uno de los únicos 15 leopardos del Amur nacidos en todo el mundo en 2025, ya puede ser visto por el público. Se trata de un acontecimiento excepcional, dado que esta especie está considerada el gran felino más raro del planeta. Según comunicó el sitio web del zoológico, con apenas unos meses de vida, Zeya ha despertado una enorme expectativa entre visitantes y especialistas en fauna salvaje. Su nacimiento representa un paso clave en los esfuerzos internacionales por preservar al leopardo del Amur, catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro crítico de extinción. Tras completar sus revisiones veterinarias y recibir las vacunas iniciales, Zeya y su madre, Lena, fueron trasladadas el lunes 26 de enero al hábitat principal de exhibición del Zoológico de Dartmoor. La apertura al público comenzó el sábado 31 de enero, después de varios días de adaptación y controles de bienestar continuos. El director ejecutivo del zoológico, David Gibson, ha calificado el momento como “trascendental” para la institución. Según explicó, los cuidadores han seguido de cerca el crecimiento de la cría durante sus primeros meses, pero ahora los visitantes podrán observar cómo desarrolla las habilidades esenciales que necesitará en el futuro. Asimismo, desde el centro han destacado que participar en el programa de cría internacional supone “un pequeño pero importante papel” en la protección de esta especie única. El leopardo del Amur (Panthera pardus orientalis) cuenta con apenas unos 120 ejemplares en libertad, principalmente en zonas de Rusia y China. Aunque la cifra ha mostrado una lenta recuperación en los últimos años gracias al refuerzo de la protección y la aplicación de leyes contra la caza furtiva, sigue siendo uno de los depredadores más amenazados del planeta. Actualmente, la reintroducción de ejemplares nacidos en zoológicos no es viable, pero mantener una población sana y genéticamente diversa en centros de conservación resulta fundamental para asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie. Los nacimientos como el de Zeya son clave para sostener ese equilibrio. Desde el zoológico han advertido que, aunque los primeros controles de bienestar son positivos, Zeya continúa adaptándose a su nuevo entorno. Por ello, se solicita a los visitantes mantener la calma, hablar en voz baja y respetar el espacio de la madre y la cría durante la visita. El objetivo es garantizar que tanto Lena como su cachorro puedan sentirse seguros y seguir prosperando en esta nueva etapa. La exhibición de Zeya no solo representa una oportunidad única para el público, sino también un recordatorio del papel crucial que desempeñan los programas de conservación en la protección del leopardo del Amur, el felino más raro del mundo.