Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para la semana del 19 al 25 de agosto

En esta noticia Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El horóscopo trae, como cada semana, nuevas revelaciones para cada signo del zodíaco.

Desde el 19 hasta el 25 de agosto, las predicciones ofrecen una guía sobre lo que podés esperar en áreas clave de tu vida.

A continuación, te contamos cuáles son las predicciones astrológicas para esta semana para cada uno de los signos del zodíaco. ¡Preparate para aprovechar al máximo la energía cósmica, según los expertos del sitio web Horóscopo Negro!

Aries

Aries, esta semana vas a sentir una energía que te llena de ilusión. Tenés ganas de empezar nuevas rutinas, mejorar tu salud y enfocarte en proyectos que te acerquen a la mejor versión de vos mismo. \

Estás más consciente de lo que querés mostrar al mundo y de a quiénes querés dedicar tu tiempo. Tenés muchas razones para ser feliz, y una de las más importantes es la gente real y auténtica que te rodea. Este es el momento de valorar esas relaciones y dedicarles la energía que merecen.

Tauro

Tauro, esta semana necesitás buscar la paz mental que tanto te hace falta, porque si no lo hacés, podrías terminar agotado. Sabés que te sentís bien cuando todo está en orden, pero si las cosas no salen como querías, no podés seguir forzándolas.

Es momento de parar, pensar y aceptar que algunas cosas simplemente no van a funcionar. Te vas a enfrentar a situaciones complicadas que querrás solucionar de inmediato, pero el verdadero desafío será saber cuándo soltar y dejar que las cosas fluyan.

Géminis

Durante esta semana, necesitás tomar decisiones antes de que tu cabeza explote. Las dudas te están agotando, y es momento de escuchar tus corazonadas. Confiá en esa voz interior que tantas veces ignoraste; es la única que te llevará adonde querés estar.

Es normal que te sientas más nervioso estos días. Extrañás a mucha gente. Además, a veces hacés cosas solo para evitar conflictos, pero sabés que no podés sostener ese papel por mucho tiempo.

Los nacidos en Géminis deben tomar decisiones durante esta semana. (Foto: Pixabay)

Cáncer

Cáncer, esta semana, como signo, necesitás cortar con situaciones que te están afectando. Dejar de escapar de los problemas es clave, ya que las heridas no se curan solas. Es momento de enfrentar lo que venís evitando y dar ese paso que sabés que es necesario.

También es normal que sientas nostalgia por personas que fueron importantes, pero alejarte de quienes ya no están en sintonía con vos es parte de tu crecimiento.



Leo

Leo, esta semana podrías sentir una pérdida emocional que te abrumará, pero no olvides que sos un volcán en erupción. Aunque ahora todo parezca desordenado, tu fuerza interior está lista para transformar lo negativo en algo positivo. Recordá que todo pasa, las heridas se curan y el dolor te enseña.

Virgo

Virgo, esta semana necesitás usar tu inteligencia. Alguien podría tratar de manipularte, así que mantené la mente clara y no te dejes llevar por las emociones.

Es importante que mantengas todo en orden. No permitas que los problemas de una parte de tu vida afecten a otras.



Mantené tus defensas y fijate en las personas que te rodean. Alguien podría estar drenando tu energía. Esta semana empieza tu temporada, así que es el momento de brillar y mostrar tu fuerza.

Libra

Libra, esta semana es clave. Vas a ver cómo un sueño se hace realidad.

Estás en una etapa de buena fortuna y cambios positivos. Según la astrología, tus energías están altas. Aprovechá para manifestar lo que querés. Imaginá lo que deseás y confiá en que se va a hacer realidad. Tu poder es fuerte esta semana.

Escorpio

Escorpio, esta semana tu cuerpo te está dando señales. Quizás sientas que te falta energía, como si estuvieras nadando en aguas profundas.

Sentís que se vienen grandes cosas, y tu intuición lo confirma. Este es el momento para enfocarte en tus proyectos y dar lo mejor de vos. Usá tu energía de manera estratégica y rodeate de personas que estén a tu nivel.

Durante esta semana Escorpio debe usar su energía para dar lo mejor en nuevos proyectos.(Foto: Freepik)

Sagitario

Según los astrólogos, las claves para tu semana son:

Cerrar capítulos : dejá atrás lo que ya no te beneficia y no mires atrás.





: dejá atrás lo que ya no te beneficia y no mires atrás. No te frustres intentando arreglarlo todo: aceptá que no podés cambiar a todo el mundo ni todas las situaciones.





aceptá que no podés cambiar a todo el mundo ni todas las situaciones. Aprovechá las nuevas oportunidades : mirá hacia el futuro con entusiasmo.





: mirá hacia el futuro con entusiasmo. Dejá que el karma haga su trabajo: no es tu tarea hacer justicia; el universo se encargará.

Esta semana es para que te liberes y mires hacia adelante con optimismo, porque lo que viene es mucho más brillante que lo que dejás atrás.



Capricornio

Esta semana tenés que tomar una decisión que puede cambiar tu vida. Pensá bien antes de actuar para asegurarte de que el cambio sea para mejor.

Te das cuenta de que has esperado mucho de los demás, pero algunas personas solo traen complicaciones. Reconocé tu valor y no permitas que te traten mal. Dejá atrás el pasado y enfócate en lo que te hace feliz ahora. Lo mejor está por venir.

Acuario

Acuario, esta semana estás brillando con alegría. El universo te anima a mantenerte positivo y no rendirte. Sentís un fuerte deseo de dejar tu marca y dar amor a quienes te rodean. Sabés que necesitas descansar para estar bien y ofrecer lo mejor a los demás.



Piscis

Piscis, esta semana es posible que te sientas agotado. Has dado mucho sin recibir lo que merecés. Ahora es el momento de enfocarte en vos mismo y buscar lo que realmente te hace feliz.

Pensá en tus deseos y objetivos. Necesitás un plan claro antes de seguir adelante. Aprovechá para descansar y recuperar energía.