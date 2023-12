Horóscopo: los signos que tienen las amistades más incompatibles de todo el zodiaco

Según el horóscopo, existen múltiples signos del Zodíaco que son incompatibles con otros si de amistades se trata.

En muchas ocasiones, los vínculos entre las personas pueden llegar a romperse y hasta deshacer grandes grupos de amigos, si no hay afinidad.

Las amistades del horóscopo que se llevan como "perros y gatos", según su signo del Zodíaco

La astrología determinó cuáles son los signos del Zodíaco que no son compatibles para mantener una amistad en el tiempo.

Muchos intentan conectar con alguien, pero no logran formar un lazo fuerte, ya que no hay nada que los una, debido a la falta de confianza.

Aries y Cáncer

Las personas de Aries son muy frías para la sensibilidad de Cáncer, llegando a ser crueles y decir cosas que lastiman a los demás sin darse cuenta.

Tauro y Capricornio

Estos dos signos de tierra son muy tercos y esto hace que tengan constantes enfrentamientos, diciéndose palabras horribles, viviendo una amistad muy tóxica.

Tomar distancia puede ser la única solución para los signos del Zodíaco que no se llevan muy bien (Fuente: unplash.com)

Géminis y Tauro

A Géminis le gusta el tiempo libre, viviendo momentos intensos. En cambio Tauro se niega a exponerse a estas situaciones, ya que quiere tener el control, sintiéndose presionado por parte de Géminis.

Cáncer y Libra

Viven una relación de altibajos. Cáncer es amoroso, protector e incondicional y le gusta construir relaciones. Sin embargo, a Libra no le gusta eso, es esporádico con sus sentimientos y puede lastimar a Cáncer.

Leo y Leo

Los dos imaginan que estarán unidos por siempre, pero no será así. Ambos quieren ser el centro de atención y, en la lucha de poderes, la competencia hará que sus lados dominantes choquen y acaben con todo.

Virgo y Aries

Cuando se conocen, Virgo cae ante el encanto de Aries. Sin embargo, con el tiempo, lo aventurero e impulsivo de Aries traerá el odio de los virginianos.

Las amistades pueden romperse por lo impulsivo de unos y otros (Fuente: unsplash.com)

Libra y Escorpio

Libra es amoroso, pero no le gustan las ataduras, lo que hará poner nervioso e inseguro a Escorpio, que es más posesivo con las amistades.

Escorpio y Géminis

Géminis tiene un gran sentido del humor y Escorpio es más serio, siendo que busca tener una amistad incondicional. En tal caso, los escorpianos suelen sentirse minimizados por los geminianos, que no lo hacen con maldad.

Sagitario y Virgo

Virgo suele tener una manera cruel de decirle las cosas a Sagitario, juzgando constantemente su estilo de vida; mientras que los sagitarianos pueden sentirse asfixiados y limitados por esta situación.

Capricornio y Sagitario

Necesitan tener una comunicación muy abierta para funcionar. Capricornio se irrita ante el lado despreocupado de Sagitario, que no se toma las cosas con seriedad.

Acuario y Leo

Necesitan establecer límites para preservar su amistad, ya que son dos signos que no miden sus palabras para expresar lo que sienten.

Piscis y Acuario

Acuario no suele mostrar su lado sensible, todo lo contrario a Piscis. Esto hace que los acuarianos no sean muy cuidadosos con sus palabras y lastimen a los piscianos aunque no lo digan.