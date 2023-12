Horóscopo: así será para cada signo la semana del 26 al 31 de diciembre, la última de 2023

Quedan pocos días para el inicio de 2024, y los signos del zodíaco aún tienen situaciones y desafíos por enfrentar antes de que finalice el año.



El Horóscopo Negro reveló qué le esperará a cada uno de los signos durante la última semana del 2023, que comprende del 26 al 31 de diciembre.

Descubrí qué oportunidades tendrás, según tu mes de nacimiento.

Horóscopo Negro: qué le espera a los signos entre el 26 y 31 de diciembre

Durante las fiestas, cada signo zodiacal se encontrará con distintas dificultades que podrían ayudarlos a terminar el año de la mejor forma posible:

Aries

Aries deberá hacer un balance de todo lo conseguido durante este año Logró muchas metas y tiene que sentirse orgulloso. Esta semana es para quererse a vos mismo y no dejar el corazón en mano de nadie.

Tauro

Antes de empezar el 2024, tenés que hacer una limpieza de las personas que no te merecen. Intentá alejarte de los que no te suman para ser feliz. Será un momento difícil, Tauro, pero tenés que empezar el año pensando en vos.

Antes de que termine el 2023, Tauro debe limpiarse de las malas personas que lo rodean. (Foto: archivo)

Géminis

Será una buena semana en aspectos económicos. Además, habrá luna llena en Cáncer, lo que permitirá un enfoque en la autoestima y en lo que en verdad importa.

Cáncer

No te estás rodeando de las personas correctas, Cáncer. Durante esta semana, analizá cuánto tiempo perdés con cada una de esas personas y desconfía: tu intuición nunca falla.

Leo

Estos días te servirán de punto de inflexión. Tenés que alejarte de situaciones que no te pertenecen para empezar el 2024 de forma más tranquila. Reflexioná sobre tus acciones de este año y aprendé las lecciones.

Virgo

Durante esta semana, Virgo, no permitas que el orgullo te gane. No te avergüences de lo que sentís y mostrate tal cual sos. La luna de Cáncer sacará a la luz tu lado más sensible.

Demostrá lo que sentís en estos días, Virgo. (Foto: archivo)

Libra

Los del signo de Libra tendrán nuevas ilusiones esta semana. Deberán prepararse para algo grande que les pasará durante el 2024: será algo que manifestaron durante todo el 2023.

Escorpio

Cuidá mucho tu cuerpo. Acabás de salir de un bajón muy importante y, si bien serán momentos de buenas energías, tenés que estar atento a tu organismo. Hacé planes que te hagan bien.

Cuidá tu cuerpo, ya que viene pasando por mucho. (Foto: archivo)

Sagitario

Hacé planes con tus amigos de toda la vida: no tengas miedo, Sagitario. Sabés que los extrañás y, aunque no invertiste mucho tiempo en ellos durante este año, es el momento. Te merecés estar con buenas personas.

Capricornio

Aunque estés pensando en las oportunidades del 2024, esta semana merecés disfrutar de algo que te guste. Date ese gusto por el buen año que tuviste. No te obsesiones y confiá más en vos.



Acuario

Estás muy bajo de energía, Acuario. Antes de que termine el 2023, tenés que priorizarte y dejar los problemas de lado. Enfocate en vos y curá tus heridas.

Volvé a priorizarte antes de que termine el 2023, Acuario. (Foto: archivo)

Piscis

Pronto vas a entender que todos los problemas tienen solución y lo vas a ver con tus propios ojos: no pierdas la cabeza, Piscis. Pase lo que pase, no desperdicies tu actitud y tu energía, sobre todo, en los momentos difíciles.