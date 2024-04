Horacio Marín: "Trabajo para cumplir el sueño de que la Argentina exporte US$ 30.000 millones en 2031"

En declaraciones a Radio Mitre, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó "que trabaja para cumplir el sueño de que la Argentina exporte u$s 30.000 millones.



A tal fin, presentó el plan 4x4 con el objetivo de cuadriplicar la compañía en 4 años. "Vamos a superar todos los obstáculos para alcanzar ese objetivo", explicó.

En esa línea, añadió que "la estrategia buscará incrementar las exportaciones de hidrocarburos a u$s 30.000 millones para 2031 y llevar el precio de la acción de YPF en Wall Street de los actuales u$s 16,40 a u$s 60".

Este plan, adelantó, se asienta en 4 pilares.



Enfocar la gestión en lo más rentable: Vaca Muerta.

Desinvertir en activos de convencional (venta de áreas maduras) y revisión de la participación de YPF en otras empresas.

(venta de áreas maduras) y revisión de la participación de YPF en otras empresas. Desarrollar una operación más eficiente en downstream y upstream .

. Aceleración de los proyectos de GNL.

"El desarrollo de Vaca Muerta. Para el 2030 el país tiene que alcanzar una producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Para destrabar esa producción, estamos construyendo el oleoducto para unir Vaca Muerta con Río Negro", detalló.

En la misma línea, señaló que "el otro gran pilar es el GNL. Estamos avanzando en un único proyecto liderado por YPF para toda la industria: 'Argentina LNG'. El objetivo es duplicar la producción de gas para su exportación".

"Además, YPF tiene que mejorar las eficiencias a través de la industrialización de sus operaciones y rever el rol de las empresas asociadas con la finalidad de concentrar la actividad de YPF en la energía", reveló Marín en sus declaraciones radiales.

En materia de campos maduros, "YPF tiene que alocar el capital donde es más rentable y permitir que otras empresas desarrollen esas áreas".

"YPF es una sociedad anónima que debe generar valor para los accionistas. Un gran activo es que sus empleados, los ypfianos, sienten una gran motivación de trabajar en la compañía", concluyó.