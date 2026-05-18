La Fuerza Aérea Argentina comenzó a despedirse de uno de los sistemas de combate más emblemáticos de su historia reciente. Después de casi tres décadas de servicio, los aviones McDonnell Douglas A-4AR Fightinghawk dejarán progresivamente de operar, marcando el cierre de una etapa clave para la aviación militar argentina. Estas aeronaves fueron incorporadas a partir de 1997 como reemplazo definitivo de los históricos A-4B y A-4C Skyhawk utilizados durante la Guerra de Malvinas. Con el paso de los años, los Fightinghawk se transformaron en el principal vector de combate de la Fuerza Aérea y sostuvieron durante décadas gran parte de la capacidad de defensa aérea del país. Los A-4AR Fightinghawk nacieron como una modernización de la familia Skyhawk que combatió en el Atlántico Sur durante 1982. Tras la guerra, la Fuerza Aérea enfrentó un escenario complejo: En ese contexto, durante los años noventa se impulsó el programa Fightinghawk, mediante el cual se incorporaron 36 aeronaves modernizadas basadas en la variante A-4M Skyhawk. Los nuevos cazabombarderos sumaron importantes mejoras tecnológicas para la época, entre ellas: La importancia de los Fightinghawk creció todavía más después de 2015, cuando la baja definitiva de los Mirage dejó a los A-4AR como el único avión de combate operativo de la Fuerza Aérea Argentina. Durante casi una década: A lo largo de más de 25.000 horas de vuelo, participaron en ejercicios conjuntos y combinados como: La salida de servicio de los Fightinghawk se produce en medio de la transición hacia los nuevos F-16 AM/BM que incorporará la Argentina. En los últimos años, la Fuerza Aérea impulsó distintos programas para mantener operativa la flota A-4AR, incluyendo trabajos de recuperación logística, mantenimiento estructural y reparación de motores. Las tareas fueron desarrolladas principalmente por el Área Material Río Cuarto y el Grupo Técnico 5, que lograron recuperar capacidades locales para sostener las aeronaves. Más allá de la modernización militar, la retirada de los A-4AR representa el cierre de una etapa histórica para la aviación de combate argentina. Los Fightinghawk se convirtieron en herederos directos de los Skyhawk de Malvinas y mantuvieron viva durante casi treinta años la tradición de los históricos “Halcones” argentinos.