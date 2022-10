Halloween: las 4 mejores ideas de disfraces inspirados en series y películas

Tras dos años de restricciones por la pandemia, vuelve la celebración de Halloween a las calles y junto a ella el mismo dilema de siempre: ¿de qué me disfrazo? A nuestro favor, en Netflix este año salieron varias series y películas que pueden servir de inspiración para la fecha.



Ya es costumbre recurrir al catálogo de Netflix o a las carteleras del cine para encontrar una buena idea de disfraz. Un gran ejemplo fue el furor del personaje de Harley Quinn y el Joker, cuando salió la película de Suice Squad. En las redes estallaron los posteos de miles de personas que imitaron a estas figuras para la noche de Brujas.

En esta línea, a continuación presentaremos 4 ideas de disfraces basados en series y películas que marcaron tendencias en estos últimos tiempos.

Ideas de disfraces para Halloween: Stranger Things 4

El 27 de mayo regresó a Netflix una de las ficciones que más se hizo esperar y que rápidamente se ubicó dentro de las 10 series más vistas de la plataforma a nivel mundial: Stranger Things.

La cuarta temporada vino acompañada de nuevos personajes y algunos de ellos se robaron el corazón de los fanáticos. Tal es el caso de Eddie Munson, cuyo perfil rockero y carismático no tardó en generar empatía entre muchas personas.

A pocos días de Halloween no resulta mala idea imitar el look de este personaje, que se compone de simples elementos que pueden conseguirse en cualquier parte: una remera blanca, una campera de cuero, un chaleco de jean y un pantalón rasgado.

Lo sustancial, sin embargo, es su estilo particular de pelo: largo, ochentoso y ondulado. Si no es natural, basta con conseguir una peluca en Mercado Libre o en cualquier tienda de disfraces.

Por otra parte, una idea popular para mujeres puede ser el look retro de Eleven, el personaje principal de la serie. En su vestidor abundan las camisas vintage y los tiradores. En conjunto con una colita de pelo amarilla y unas bermudas de jean, el disfraz estaría completo.

Ideas de disfraces para Halloween: Blonde

Uno de los estrenos más recientes de Netflix fue la película Blonde, que trajo fuertes controversias por algunas escenas respecto a la vida de Marilyn Monroe. Mientras que algunos admiraron la actuación de Ana de Armas en el papel de la estrella de Hollywood, hubo otros que discutieron la crudeza de algunas escenas.

De todas formas, no hubo discusión alguna respecto al impacto que tuvo Marilyn como icono de la industria. Es por esto que, si estás buscando un disfraz novedoso y reconocible, la escena de Marilyn cantando "Diamonds are a girl's best friend" es una opción ideal para recrear.

Ideas de disfraces para Halloween: Euphoria

Euphoria fue el centro de la escena cuando salió su segunda temporada en enero del 2022. Se espera que la tercera edición de la serie protagonizada por Zendaya salga a principios del 2023.

Una de las grandes improntas de este drama estadounidense son sus maquillajes alocados y originales, que llamaron la atención de todos los televidentes. Cada uno de los diseños reflejaba las emociones y vivencias de los personajes principales.

En esta línea, para quienes tengan una buena mano en el rubro del maquillaje, puede ser una buena idea recrear algunos de estos looks, que se caracterizan por el uso de brillos, texturas y colores fuertes.