Hallazgo sin precedentes: encontraron un pez con un órgano jamás visto en la naturaleza. Foto: Grok IA

Un grupo de científicos encontraron una nueva especie de pez en Colombia que va en contra de todo lo conocido dentro del reino animal. Y es que esta especie tiene un órgano que jamás se había visto.

Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad amazónica, sino que podría revelar secretos evolutivos fascinantes. Ahora, los especialistas siguen analizando el verdadero funcionamiento de este aspecto de su cuerpo.

Hallazgo sin precedentes: encontraron un pez con un órgano jamás visto en la naturaleza. Foto: Instituto Sinchi

¿Qué es esta nueva especie de pez descubierta en la Amazonia?

El pez, bautizado científicamente como Priocharax rex, mide apenas 2 centímetros de largo y pertenece a un grupo de tetras sudamericanos pedomórficos. Esto significa que los adultos conservan características larvales, como un aspecto juvenil permanente.

Fue descubierto en arroyos de aguas negras en la cuenca media del río Putumayo, cerca de San Rafael, al sur de Colombia. El equipo responsable es del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), liderado por Astrid Acosta-Santos y Edwin Agudelo, en colaboración con expertos brasileños como George Mendes Taliaferro Mattox y Flávio C. T. Lima.

El órgano único que lo hace un hallazgo sin precedentes

Lo verdaderamente revolucionario no es el pez en sí, sino un extraño órgano en forma de “ala” o disco flexible de piel que cuelga entre las aletas pélvicas.

Esta estructura redonda no tiene soporte óseo y es completamente inédita en la naturaleza. Los científicos proponen varias hipótesis sobre su función:

Estabilización hidrodinámica : ayuda al pez a mantenerse cerca del fondo en corrientes.

Atracción sexual : las hembras podrían ser atraídas por cambios de forma mediante contracciones musculares.

Sensorial: podría albergar receptores para detectar movimientos en aguas turbias y con poca luz.

Este órgano “no se parece a nada visto antes” , según los investigadores, lo que lo convierte en un misterio evolutivo.

¿Por qué este hallazgo es importante para la ciencia?

Astrid Acosta-Santos explicó: “La identificación de especies nuevas no solo aporta al conocimiento científico, sino que también puede ser clave para su conservación”.

Estas especies pueden servir como indicadores del estado de salud de los ecosistemas amazónicos, ayudando a diseñar estrategias de protección.