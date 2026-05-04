El enigma que rodea a las pirámides de Egipto ha despertado el interés de historiadores, arqueólogos y turistas a lo largo de la historia. La precisión en su diseño arquitectónico y la magnitud de las piedras empleadas han dado pie a diversas teorías que van desde la intervención humana hasta métodos más técnicos y enigmáticos. El presente estudio, recientemente divulgado en PLOS ONE, propone una hipótesis innovadora sobre el proceso de construcción de las pirámides de Egipto. Un grupo de investigadores, liderado por Xavier Landreau del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia, sugiere que los antiguos egipcios pudieron haber utilizado un sistema hidráulico para trasladar y elevar las piedras en la Pirámide escalonada de Djoser, situada en Saqqara. Este mecanismo, basado en la gestión de agua y sedimentos, podría haber permitido el transporte de bloques de varias toneladas de manera eficiente, eliminando la necesidad del esfuerzo humano que previamente se consideraba indispensable. Finalmente, este descubrimiento ofrece nuevas perspectivas para entender la construcción de monumentos que, hasta el presente, parecían desafiar las leyes de la ingeniería antigua. El estudio indica que los egipcios podrían haber creado un sistema de elevación hidráulica interno, que operaba de manera similar a un volcán: el agua sedimentaria del foso seco habría sido utilizada para elevar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores. Este método no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que también demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica. La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, erigida hace aproximadamente 4650 años, constituye el primer intento de los egipcios de levantar una construcción monumental completamente con bloques de piedra tallada. La investigación detalla que el Gisr el-Mudir funcionaba como una especie de presa que retenía sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que proporcionaba agua para las tareas de elevación. Mientras tanto, la sección sur del foso seco contenía compartimentos que actuaban como un sistema de purificación y retención, asegurando que el agua utilizada estuviera libre de partículas que pudieran obstruir el mecanismo. Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los principales retos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la escasez de agua, sino su exceso. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los sitios de construcción, dañar materiales como la madera y dificultar el transporte de suministros. Sin embargo, en lugar de combatir este fenómeno natural, los ingenieros egipcios lograron convertirlo en una ventaja, utilizando la fuerza del agua como un recurso esencial para la construcción. Este enfoque marcó un cambio decisivo en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En apenas una generación, el tamaño de los bloques de piedra empleados en las obras se duplicó. Para la época de la construcción de la Gran Pirámide de Keops, alrededor del año 2550 a.C., los bloques ya superaban las cinco toneladas. Según los cálculos de los especialistas, trasladar estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido al menos 4000 obreros trabajando de forma continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría reducido notablemente la dependencia de fuerza humana. Lejos de depender únicamente de la fuerza humana y de rampas, los constructores del Antiguo Egipto idearon soluciones ingeniosas que optimizaban los recursos disponibles y aceleraban el proceso de construcción. Este enfoque explica cómo lograron erigir enormes bloques de piedra y mantener la precisión geométrica característica de dichas pirámides. El descubrimiento de este sistema revela que los arquitectos egipcios antiguos poseían conocimientos avanzados en ingeniería hidráulica, los cuales probablemente fueron aplicados en la edificación de canales y en el transporte de piedras a través de barcazas. Adicionalmente, el uso estratégico del agua constituye un ejemplo primigenio de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente en el diseño arquitectónico.