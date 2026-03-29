Durante años, Corea del Sur figuró en el mapa paleontológico mundial por una razón puntual: sus huellas de dinosaurios. Pisadas, rastros, nidos y huevos ofrecieron pistas sobre la vida prehistórica, pero casi nunca aparecieron esqueletos. Esa limitación pareció firme hasta ahora. Un descubrimiento reciente en la isla de Aphae obligó a revisar esa idea y cambió el enfoque sobre lo que todavía se oculta bajo la roca. El hallazgo comenzó de forma discreta. Un bloque rocoso con algunos huesos visibles no despertó grandes expectativas. La escena resultó familiar para los investigadores locales, acostumbrados a restos fragmentarios y poco espectaculares. Sin embargo, una decisión técnica alteró el destino del fósil y, con él, la interpretación de toda una región. En lugar de extraer los restos con métodos tradicionales, el equipo aplicó microtomografía computarizada, una técnica que permite observar el interior de la roca sin dañarla. El resultado sorprendió incluso a los especialistas más experimentados. Dentro del bloque apareció un conjunto óseo mucho más completo de lo esperado: fragmentos del cráneo, mandíbula, dientes y una estructura corporal coherente. Este tipo de análisis permitió reconstruir un esqueleto que permaneció oculto durante más de 100 millones de años. Además, evitó pérdidas irreversibles, un riesgo común cuando se trabaja con fósiles frágiles incrustados en roca dura. La imagen que devolvió el escáner cambió el valor científico del hallazgo en cuestión de días. El dinosaurio recibió el nombre de Doolysaurus huhmini y pertenece a la familia de los tescelosáuridos. Se trata de animales bípedos, ágiles y de pequeño tamaño, que vivieron durante el Cretácico medio en Asia y América del Norte. El ejemplar encontrado corresponde a una cría de unos dos años, con un cuerpo similar al de un pavo actual. Los estudios estiman que, en la adultez, este dinosaurio duplicaba su tamaño. Aun así, no se trataba de un gigante. Su importancia no radica en el volumen, sino en la información que aporta. Entre los huesos aparecieron gastrolitos, pequeñas piedras que el animal tragaba para triturar alimentos en el estómago. Ese detalle sugiere una dieta variada, con plantas, insectos y presas pequeñas. Algunos rasgos óseos también abren la puerta a una hipótesis cada vez más aceptada: la presencia de un recubrimiento similar a un pelaje fino. De confirmarse, la imagen del dinosaurio se aleja del estereotipo reptiliano y se acerca más a la de un animal activo, con regulación térmica y comportamientos complejos. El dato que impulsó el análisis profundo fue la concentración de gastrolitos cerca de las patas traseras. Esa acumulación indicó que el cuerpo no sufrió un desmembramiento completo antes de fosilizar. En otras palabras, el animal quedó enterrado con rapidez, lo que aumentó las chances de preservar partes delicadas. A partir de esa señal, los científicos buscaron más información dentro del bloque. El estudio del fémur reveló marcas de crecimiento que permitieron determinar la edad juvenil del ejemplar. Este tipo de datos resulta escaso en el registro fósil, ya que la mayoría de los restos corresponden a individuos adultos o muy fragmentados. Con esta información, los investigadores no solo describieron una nueva especie, sino que también sumaron datos sobre su desarrollo y ritmo de crecimiento, un aspecto clave para entender la evolución de estos dinosaurios pequeños. Durante décadas, la ausencia de esqueletos completos en Corea del Sur se explicó por las condiciones geológicas. Las rocas duras y la actividad tectónica parecían jugar en contra de la preservación ósea. El descubrimiento de Doolysaurus huhmini plantea otra lectura: los fósiles siempre estuvieron ahí, pero faltaban las herramientas adecuadas para verlos. La microtomografía y otras técnicas no invasivas abren una etapa nueva para la paleontología asiática. En lugar de descartar bloques poco prometedores, los equipos ahora pueden analizarlos por dentro y detectar estructuras ocultas. Este enfoque reduce costos, evita daños y amplía el potencial de hallazgos. El valor de este dinosaurio no se limita a su nombre en los libros científicos. Su aparición cambia la forma de buscar y de interpretar el pasado. Demuestra que incluso en regiones estudiadas durante años todavía existen sorpresas relevantes. Para la paleontología, el mensaje resulta claro: la combinación entre tecnología y una mirada distinta sobre el terreno puede revelar historias que parecían perdidas. En el caso de Asia, el mapa de los dinosaurios sigue incompleto. Y, como muestra Doolysaurus huhmini, muchas respuestas todavía esperan dentro de la roca, listas para ser vistas desde adentro.