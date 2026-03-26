Un hallazgo reciente en el sudeste de Australia está captando la atención de la comunidad científica, al aportar evidencia fósil que obliga a revisar las teorías sobre la presencia de grandes dinosaurios carnívoros en esa región. Los restos corresponden a un depredador de gran tamaño y representan una confirmación inédita de este tipo de especies en la zona. El análisis de los fósiles permitió establecer que el animal vivió hace más de 100 millones de años, en el Cretácico temprano. De acuerdo con los investigadores, podría tratarse del ejemplo más antiguo registrado de un megaraptorido, lo que abre nuevas líneas de estudio sobre su evolución y expansión en el hemisferio sur. A partir de este conjunto de evidencias, los investigadores iniciaron una revisión profunda sobre la evolución de los grandes dinosaurios carnívoros que habitaron Gondwana, el antiguo supercontinente que unía territorios de la actual Australia, Sudamérica y la Antártida. El nuevo registro fósil sugiere que estos depredadores tuvieron una dispersión más amplia y temprana de lo que se creía, obligando a reconsiderar los modelos aceptados sobre su origen y desarrollo. La investigación se apoyó en el estudio detallado de cinco fósiles de terópodos hallados en el litoral del estado de Victoria, en el sur de Australia. Los restos fueron recuperados en dos unidades geológicas fundamentales, la Formación Strzelecki, ubicada en Bass Coast, y la Formación Eumeralla, en la zona de Otway Coast, ambas datadas en el Cretácico Temprano. Entre los resultados más relevantes del trabajo, los científicos identificaron: Esta estructura rompe con el patrón observado en otras regiones del mundo, donde los carcharodontosaurios solían ser los principales superdepredadores. En el caso australiano, la supremacía parece haber recaído en los megaraptoridos, lo que subraya la originalidad del ecosistema prehistórico local. Además, dos de los ejemplares analizados figuran entre los megaraptoridos más antiguos conocidos, un dato que obligó a los especialistas a replantear hipótesis sobre el origen y la dispersión temprana de este linaje dentro de la evolución de los grandes carnívoros. Más allá de su tamaño y antigüedad, el descubrimiento ofrece evidencias valiosas sobre la relación entre los continentes del hemisferio sur. Los datos apuntan a que, durante el Cretácico Temprano, Australia y Sudamérica habrían estado unidas de forma indirecta mediante la Antártida, lo que habría permitido el intercambio y la migración de especies. El registro fósil del Cretácico en Australia representa un desafío constante para los investigadores, ya que no replica los modelos evolutivos detectados en otros continentes. En este contexto singular, los megaraptoridos se consolidaron como los principales depredadores, mientras que otros grandes carnívoros ocuparon posiciones secundarias, reforzando la idea de un ecosistema único y difícil de comparar. Los especialistas coinciden en que este descubrimiento no cierra el debate, sino que amplía el campo de investigación y confirma que Australia aún guarda claves fundamentales en esta materia.