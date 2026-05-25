Un grupo de especialistas descubrió en China un impresionante yacimiento de oro de unas mil toneladas, según reportaron las autoridades de la Oficina Geológica del país.

El hallazgo se produjo en el campo aurífero Wangu, ubicado en la región de Pingjiang, a profundidades de entre 2 mil y 3 mil metros, con más de 40 vetas de oro.

Descubren un nuevo yacimiento de oro

A 2.000 metros de profundidad encontraron 300 toneladas de oro, mientras que las reservas estimadas en niveles más profundos ascienden a 1.000 toneladas. Estas tienen un valor aproximado de 600.000 millones de yuanes, equivalentes a USD 83.000 millones.

Los análisis de algunos núcleos de roca perforados revelaron la presencia de oro visible, con concentraciones que alcanzan hasta 138 gramos por tonelada de mineral.

Esta ubicación supera las 900 toneladas métricas de la emblemática mina South Deep, en Sudáfrica, que hasta ahora era considerada la mayor reserva de oro del mundo, según el medio especializado Science Alert.

Un grupo de especialistas descubrió en China un impresionante yacimiento de oro de unas mil toneladas. Fuente: Freepik.

¿Cómo encontraron el yacimiento de oro más grande del mundo?

Los especialistas consideraron a este nuevo yacimiento como uno de los mayores depósitos encontrados. Su hallazgo se hizo mediante el modelado geológico 3D que permitió localizar las vetas auríferas con gran precisión. También se encontró oro en áreas periféricas que podrían mostrar futuros yacimientos.

En la provincia oriental de Shandong se descubrió otro yacimiento de oro con cerca de 50 toneladas del preciado metal. Durante 2023, China produjo un total de 375,16 toneladas métricas de oro, mientras que el consumo de este material en el país registró un incremento del 8%.