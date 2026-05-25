Descubren una estatua de más de 4000 años que cuestiona lo establecido y tendría el potencial de cambiar la historia del Antiguo Egipto.

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La gran necrópolis de Saqqara continúa sorprendiendo con sus hallazgos. En el año 2021, en la región de Gisr el-Mudir, arqueólogos encontraron una escultura de piedra caliza que, debido a su forma y técnica, replantea la historia del arte del Reino Antiguo. Tal hallazgo presenta una combinación de talla tridimensional y bajo relieve, algo que es prácticamente inédito en piezas de más de cuatro mil años de antigüedad.

Los investigadores Zahi Hawass y Sarah Abdoh publicaron un estudio en el que describen la pieza y sugieren su datación en la Dinastía V (2494 a.C.- 2345 a.C.), basándose en comparaciones con esculturas afines, como la del jefe Irukaptah que se conserva en el Museo de Brooklyn.

La combinación de técnicas y los aspectos iconográficos que presenta esta escultura la convierten, según los autores, en un hito crucial para la comprensión del arte funerario.

El secreto que hace única a esta estatua antigua

Según lo expuesto por Hawass en su informe, citado por National Geographic, se observa en la estatua a “un noble de pie, con el pie izquierdo adelantado, una postura habitual en el Reino Antiguo que simboliza vitalidad y fuerza. Presenta una peluca corta y una falda finamente plisada. Su torso, finamente trabajado, demuestra la meticulosidad del escultor en la atención al detalle anatómico".

A simple vista, este ejemplar parece ser la típica escultura familiar del Imperio Antiguo. Al lado del noble se encuentra la esposa, arrodillada junto a su pierna derecha, vestida con un sencillo vestido tubo y una peluca que llega hasta los hombros. Su tamaño es menor, enfatizando su indiscutible rol secundario.

Los investigadores Zahi Hawass y Sarah Abdoh publicaron un estudio en el que describen la pieza y sugieren su datación en la Dinastía V. (Representación creada con IA) ChatGPT

No obstante, lo que distingue a esta escultura es la representación de la hija: en lugar de ser tallada en bulto como los adultos, aparece en bajorrelieve detrás de la pierna izquierda, sosteniendo un ganso. Esta combinación de figuras en la escultura en bulto y una figura en relieve resultaba desconocida hasta el presente.

¿Por qué evolucionó la historia del arte egipcio?

Los cánones del Reino Antiguo suelen describirse como estrictos; no obstante, esta obra revela a los escultores explorando dentro del canon. “Lo que es particularmente asombroso es la combinación de métodos escultóricos en una única creación, algo inédito en la tradición artística del Reino Antiguo", sostuvo.

La técnica mixta apunta hacia talleres más dinámicos y una iconografía familiar que presenta matices renovados: la representación de la niña con el ganso podría simbolizar ofrendas o elementos de sustento para la otra vida.

Así fue hallada esta pieza y qué viene ahora para los arqueólogos

La pieza fue hallada sin un contexto arqueológico definido, probablemente desechada por los saqueadores de tumbas. El Dr. Hawass aclaró que estaba oculta bajo la arena, en las cercanías de una puerta falsa que ostenta el nombre ‘Messi’ en ella.

“El significado simbólico de esta escultura podría señalar una conexión con la familia, sugiriendo que se reunirán en el más allá, tal como lo hicieron en vida”, indicó el investigador.

En consecuencia, los expertos subrayan la necesidad de realizar un mayor número de análisis, tales como la datación mediante métodos científicos, el estudio de los márgenes de herramientas, así como la comparación estilística con otras obras provenientes de Saqqara.