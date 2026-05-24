Un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos ha realizado un descubrimiento significativo: una antigua estatua de mármol que podría revelar el auténtico rostro de la faraona Cleopatra.

El descubrimiento arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna proporciona nuevas evidencias a los especialistas acerca de la existencia y el legado de Cleopatra VII.

¿Dónde se encontró la estatua de Cleopatra?

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris despertó el interés de los expertos, debido a la suposición de que podría contener la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio.

Las excavaciones en la zona sur del templo revelaron una colección de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría corroborar la importancia histórica del lugar.

Estatua de mármol y busto de faraón: ¿Confirman mitos sobre Cleopatra VII?

Entre los objetos más significativos encontrados en esta misión arqueológica se destaca una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real.

Asimismo, se descubrió un notable busto de piedra caliza que muestra a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto.

Los arqueólogos sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII debido al estilo del objeto y los íconos presentes en la escultura.

¿Qué nuevos descubrimientos amplían nuestro conocimiento de la época ptolemaica en Egipto?

El comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto notificó nuevos hallazgos que enriquecen la comprensión de la época ptolemaica. Estos descubrimientos son los siguientes:

Monedas y cerámicas: una colección de monedas que presentan inscripciones con posible pertenencia al reinado de Cleopatra.

Artefactos de rituales: comprende vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto con la inscripción “La justicia de Ra se ha levantado”.

Necrópolis: se ha localizado una vasta necrópolis que alberga 20 catacumbas y una tumba subterránea localizada bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. En una de las cámaras de esta tumba se encontraron nueve bustos de mármol blanco.

¿Cuál es la relevancia del hallazgo?

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que la misión continuará su labor en la zona con el objetivo de desenterrar más secretos del antiguo templo y explorar su posible conexión con el reinado de Cleopatra VII.

Este hallazgo reaviva el interés por la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Los arqueólogos, a su vez, esperan desvelar más secretos que podrían transformar nuestra comprensión de este periodo histórico.

Además de los hallazgos mencionados, los arqueólogos descubrieron inscripciones jeroglíficas que podrían ofrecer información sobre rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería aún más el contexto histórico de Cleopatra. Este descubrimiento sugiere que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso, sino también un importante sitio de enterramiento para la élite ptolemaica.

Por otro lado, se ha iniciado un proyecto de conservación para proteger los artefactos encontrados, asegurando que futuras generaciones puedan estudiar y apreciar la rica herencia cultural de Egipto. Los expertos anticipan que estos esfuerzos también atraerán a más turistas interesados en la historia antigua de la región.

Descubrimientos arqueológicos que revelan la era de Cleopatra

Un equipo de investigadores planea realizar más excavaciones en Taposiris Magna. Buscan descubrir más artefactos que revelen detalles sobre la época de Cleopatra VII y su entorno.El sitio atrae a expertos que desean entender el impacto cultural y político de Cleopatra. Este descubrimiento puede cambiar la narrativa histórica sobre su vida y legado.