Un grupo de astrónomos ha comunicado el descubrimiento de la reserva de agua más grande del universo. Esta cantidad excede considerablemente la suma de todos los océanos de la Tierra y proporciona indicios fundamentales sobre los orígenes de la vida y la evolución del cosmos.

Este hallazgo representa un avance significativo en la comprensión de los fenómenos cósmicos y su relación con la existencia de vida en el universo.

Descubrimiento del siglo: científicos hallan la reserva de agua más grande en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres (foto: archivo).

¿Cuál es la mayor reserva de agua en el universo?

El yacimiento se localiza a 12.000 millones de años luz de la Tierra, en las proximidades del cuásar APM 08279+5255, un objeto de luminosidad extrema que se nutre de un agujero negro supermasivo.

Consiste en una vasta nube de vapor de agua que equivale a 140 billones de océanos terrestres, representando la acumulación más masiva y distante identificada hasta la fecha.

¿Cómo un cuásar revela moléculas en el universo?

Los cuásares son núcleos de galaxias activas que emiten una luminosidad tan intensa que eclipsa a todas sus estrellas. En este contexto, el cuásar alberga un agujero negro 20.000 millones de veces más masivo que el Sol, capaz de producir la energía equivalente a mil billones de soles.

La materia circundante al agujero negro se calienta y emite radiación. Este entorno propicia la detección de moléculas como el vapor de agua, que se extiende a lo largo de cientos de años luz.

¿Cómo redefinen las nuevas investigaciones sobre el agua nuestra comprensión del universo?

Estudios recientes de la Universidad de Portsmouth indican que las primeras moléculas de agua se formaron entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, gracias a las explosiones de las primeras estrellas, denominadas supernovas de población III.

Esto implica que las condiciones para la vida se establecieron mucho antes de lo que se había considerado, lo que sugiere nuevas posibilidades respecto a la existencia de planetas habitables.

Anteriormente, se creía que el agua surgió mucho tiempo después del Big Bang.

¿Cuál es la relevancia para la ciencia?

El descubrimiento único resulta clave para las ciencias por las siguientes razones:

Muestra que el agua está presente en el universo desde etapas muy tempranas.

Confirma que existen reservas colosales en zonas lejanas y extremas del cosmos.

Ayuda a entender cómo se forman las galaxias, estrellas y planetas en los orígenes del universo.

Descubren agua en el universo que redefine la formación de galaxias

Un nuevo estudio revela que la reserva de agua más grande del universo no solo ofrece pistas sobre los orígenes de la vida, sino que también podría cambiar la comprensión de la formación de galaxias.

Investigadores sugieren que la abundancia de vapor de agua en el cuásar APM 08279+5255 puede influir en la creación de nuevas estrellas y sistemas planetarios, lo que abre un campo de investigación fascinante sobre la evolución del cosmos.

Además, los científicos destacan que este hallazgo desafía las teorías existentes sobre la aparición del agua en el universo.

La existencia de moléculas de agua tan temprano en la historia cósmica sugiere que las condiciones para la vida podrían ser más comunes de lo que se pensaba, lo que impulsa la búsqueda de planetas habitables en otras galaxias.