Un inesperado hallazgo sorprendió a trabajadores y autoridades durante un operativo especial en las Cataratas del Iguazú. Tras una histórica bajante del río, encontraron más de 400 kilos de monedas acumuladas debajo de los famosos saltos de agua. Aunque muchos hablaron de una “fortuna escondida”, detrás del descubrimiento apareció una fuerte advertencia ambiental por el impacto que generan estos objetos en uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica. El hallazgo ocurrió durante tareas de limpieza realizadas en sectores del río Iguazú que normalmente permanecen cubiertos por el agua. La situación fue posible gracias a una fuerte disminución del caudal, que cayó a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual. Durante el operativo, trabajadores del parque lograron retirar cerca de 400 kilos de monedas arrojadas por turistas a lo largo de los años. La mayoría estaba concentrada cerca de las pasarelas y zonas más visitadas. Además también aparecieron botellas, plásticos, pilas y residuos electrónicos acumulados en el lecho del río. Las autoridades explicaron que muchas personas mantienen la tradición de arrojar monedas mientras piden deseos o buscan atraer buena suerte, una costumbre similar a la que ocurre en otras atracciones turísticas del mundo. Sin embargo, desde el Parque Nacional Iguazú recordaron que esta práctica está prohibida debido al daño ambiental que provoca. Especialistas advirtieron que los metales se oxidan con el tiempo y libeeran sustancias contaminantes en el agua. Además, algunas especies pueden confundir las monedas con alimento, lo que representa un riesgo para la fauna acuática. Todo el material recolectado quedará bajo control del parque y será clasificado para determinar su estado de conservación. Según trascendió, las monedas que todavía puedan reutilizarse podrían destinarse a proyectos ambientales y educativos vinculados a la preservación de las Cataratas del Iguazú.