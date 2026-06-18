El escorpión más grande de la historia

Durante más de 150 años, los restos permanecieron guardados en una colección científica sin revelar uno de los secretos más sorprendentes de la historia natural. Gracias a nuevas técnicas de análisis, un grupo de investigadores confirmó que esos fósiles pertenecían al escorpión más grande que haya existido sobre la Tierra.

El hallazgo permitió identificar a Praearcturus gigas, una especie gigantesca que vivió hace aproximadamente 415 millones de años y que alcanzaba una longitud cercana al metro.

La investigación fue liderada por especialistas del Museo de Historia Natural de Londres y la Universidad de Manchester, quienes lograron resolver un debate científico que llevaba más de un siglo abierto.

El fósil olvidado que escondía un descubrimiento extraordinario

La historia comenzó en el siglo XIX, cuando varios fragmentos fósiles fueron hallados en territorios que hoy forman parte de Inglaterra y Gales.

Sin embargo, debido a que los restos estaban incompletos, los científicos de la época creyeron que pertenecían a un antiguo crustáceo y no a un escorpión.

El escorpión más grande de la historia.

Esa interpretación se mantuvo durante décadas. Los fósiles fueron almacenados en las colecciones del museo y permanecieron prácticamente olvidados hasta que un nuevo estudio decidió reexaminar las piezas utilizando herramientas modernas de observación y comparación anatómica.

Gracias a ello, los expertos pudieron identificar estructuras características de los escorpiones y confirmar la verdadera identidad del animal.

Cómo era el escorpión más grande de la historia

Los investigadores estiman que Praearcturus gigas superaba el metro de longitud y poseía pinzas que podían alcanzar los 16 centímetros. Su tamaño era varias veces superior al de los escorpiones actuales, convirtiéndolo en el ejemplar más grande conocido dentro de este grupo de animales.

Según los especialistas, se trataba de uno de los principales depredadores de su época. Vivió durante el período Devónico temprano, cuando la vida comenzaba a expandirse fuera de los océanos y los ecosistemas terrestres todavía eran extremadamente simples.

La ausencia de grandes competidores y depredadores podría explicar por qué esta especie logró alcanzar dimensiones tan extraordinarias.

Los científicos creen que este gigantesco escorpión probablemente alternaba entre ambientes acuáticos y terrestres.

Algunas características anatómicas sugieren que todavía conservaba adaptaciones relacionadas con la vida en el agua, una pista fundamental para comprender cómo evolucionaron los primeros animales que conquistaron los continentes.

Por qué este descubrimiento cambia lo que se sabía sobre la evolución

Además de establecer un nuevo récord de tamaño, el estudio obliga a revisar algunas teorías sobre la evolución de los artrópodos gigantes.

Hasta ahora se creía que los ejemplares de gran tamaño aparecieron mucho más tarde en la historia del planeta. Sin embargo, Praearcturus gigas demuestra que estos depredadores colosales ya existían decenas de millones de años antes de lo que se pensaba.

Para los investigadores, este hallazgo ofrece una ventana única hacia uno de los momentos más importantes de la evolución: la transición de la vida desde los océanos hacia los ambientes terrestres.