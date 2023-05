"Gracias por esperarme": la desgarradora despedida del hermano de Benjamín, el joven que murió por un feroz ataque en México

Benjamín Gamond (23) falleció este lunes, tras ser atacado a machetazos en las playas de México. El joven no logró superar las lesiones en su cuerpo y luego de cuatro días internado, su familia confirmó su defunción.



"Gracias por esperarme", escribió su hermano Marcos, luego de conocerse la dolorosa noticia. Vale recordar que él viajó hasta Tulum, en cuanto se enteró del "estado crítico" que atravesaba con tan sólo 23 años.

La dolorosa despedida al joven que murió por un ataque en México



A través de una historia en su cuenta de Instagram, Marcos compartió un conmovedor mensaje: "Volá muy alto, torito. Nos veremos de nuevo. Te amamos".

"Cuántos buenos momentos, me los guardo a todos en el corazón", agregó, junto con una foto de ambos, previo a la agresión.

En su posteo, estaba incluido el comunicado oficial que anunció el fallecimiento : "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó" .

Las 2 aplicaciones conocidas que deberías borrar ya del celular para evitar el robo de datos bancarios



La NASA en ALERTA: cómo es el asteroide que destruiría la Tierra en menos de un mes



El ataque a los turistas argentinos en México



El viernes 12 de mayo tres turistas argentinos fueron embestidos por un hombre quien los atacó a machetazos en una playa de México "por la espalda y sin motivo" , aseguró la familia.

Benjamín (23), junto con Macarena (29) y Santiago Lastra (22) sufrieron "lesiones de gravedad " en el violento episodio. Sin embargo, el primero de ellos debió ser internado de urgencia Hospital Ángeles de Pedregales de alta complejidad.



El joven fallecido recibió dos machetazos en la cabeza con pérdida de masa encefálica. Además, sufrió un "shock hipovolémico" debido a la gran cantidad de sangre derramada.