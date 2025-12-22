Diciembre no es solo sinónimo de brindis, reuniones familiares y balances; es también el mes de la ilusión. Como ocurre cada año, la llegada de las Fiestas es con los sorteos extraordinarios de fin de año.

Para cerrar el 2025, tanto el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) como la Lotería de la Ciudad (LOTBA) definieron las fechas de los sorteos del Gordo de Navidad y La grande con montos que superan ampliamente las ediciones anteriores.

Gordo de Navidad y La Grande: todo lo que tenés que saber sobre los sorteos de fin de año

Para este 2025, los sorteos extraordinarios de fin de año en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires tienen fechas y horarios confirmados.

Sorteo del Gordo de Navidad (Provincia)

Es el sorteo organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia.

Fecha: Viernes 26 de diciembre de 2025.

Horario: 21:00 hs.

Premio mayor: Se estima un pozo principal de $800 millones (dentro de un programa total de premios de más de $1.750 millones ).

Dónde verlo: Se transmite en vivo por el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Provincia.

La Grande de Navidad (Lotería de la Ciudad)

Este es el sorteo extraordinario de la Lotería de la Ciudad (anteriormente Lotería Nacional).

Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025.

Horario: 21:00 hs.

Premio mayor: Por primera vez, el primer premio es de U$D 500.000 .

Dónde verlo: Se transmite por la TV Pública y a través del canal de YouTube de la Lotería de la Ciudad.

Claves para ganar

Comprá siempre en agencias habilitadas para garantizar la validez de tu ticket y tené en cuenta que los billetes modernos se imprimen en papel térmico y evitar el calor excesivo y la luz solar directa en la boleta es clave para que no se borre la tinta.

Próximos Sorteos: Reyes 2026

Si no tenés suerte en Navidad, guardá unos pesos para el Sorteo de Reyes:

Provincia: 16 de enero de 2026.

Ciudad: 17 de enero de 2026.

Loterías y premios: ¿qué pasa con los impuestos? (Ley 20.630)

Es una de las dudas más frecuentes de los apostadores. En Argentina, los premios de lotería están sujetos a un impuesto nacional.