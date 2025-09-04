Fin de un clásico: prohibieron los panchos para siempre y no podrán volver a venderse en este lugar

Los panchos son un clásico de la gastronomía y con el correr de los años han mutado en las múltiples formas de preparación que tienen. Los famosos "hot-dogs" se reconvirtieron y actualmente tienen condimentos de estilo gourmet. Sin embargo, fueron prohibidos en un lugar y dejarán de estar disponibles para la venta.

Este lugar prohibió los panchos por siempre

A comienzos de 2025 se tomó conocimiento sobre la decisión que tomó Corea del Norte sobre la prohibición de los panchos o "hot-dogs" en los comercios y establecimientos gastronómicos.

Prohibieron las salchichas

Según se difundió, la negativa para la venta y comercialización de salchichas en Corea del Norte tiene que ver con una decisión de impedir que algunos rasgos de la gastronomía cultural estadounidense se incluyan en la sociedad norcoreana, explicaron en el portal Tapas.

Sin embargo, esto no es lo único que se ha limitado, ya que en Corea del Norte fueron vetados alimentos que combinan la cultura de Estados Unidos y de Corea del Sur, como es el caso del budae-jjigae.

La razón por la que Corea del Norte prohibió los hot dogs

Las restricciones alimenticias en Corea del Norte se establecieron con motivo de frenar el intercambio cultural con occidente, algo que se ha replicado en otros aspectos del país que preside Kim Jong-un.

En este mismo sentido, los "hot dogs" pasaron a ser considerados un "símbolo de intromisión cultural y rebeldía" debido al altísimo nivel de popularidad que tienen en Corea del Sur, el vecino país del estado norcoreano.

Panchos gourmet: la nueva tendencia de la gastronomía callejera

En Argentina los panchos son un clásico y no hace falta recorrer muchas cuadras para encontrarse con un puesto o kiosco que los venda y si bien su popularidad se basa en la combinación de aderezos, como es el ketchup, la mostaza o la mayonesa, con papas estilo "pay", la corriente "gourmet" con sabores más exóticos ganó mucho terreno.

Desde hace un tiempo a esta parte se han instalado muchos locales gastronómicos que salen de la propuesta tradicional de los panchos para darles una vuelta de tuerca y brindar una experiencia mucho más sofisticada con la incorporación de nuevos sabores.

Los "hot dogs" estilo gourmet pueden ir desde diferentes tipos de salchichas, a panes que se salgan de la receta original y salsas e ingredientes de todo tipo.

En este último ítem se instaló la adquisición de guacamole, cebolla caramelizada, aderezo de tipo barbacoa, quesos fundidos y dips agridulces, picantes o más suaves para generar una experiencia gastronómica totalmente renovada.