En un contexto internacional marcado por la tensión geopolítica y el desarrollo de nuevas capacidades militares, algunas amenazas no se expresan en forma de explosiones visibles o ataques directos. Entre ellas figura el pulso electromagnético, conocido como EMP, un fenómeno que podría afectar gravemente a las infraestructuras tecnológicas de países altamente digitalizados como los Estados Unidos. Aunque se trata de un escenario extremo y poco probable, distintos organismos oficiales y centros de análisis coinciden en que su impacto potencial obliga a estudiarlo con atención. Corea del Norte, por su programa nuclear y de misiles, aparece de forma recurrente en estos análisis como uno de los actores con capacidad teórica para generar este tipo de amenaza. Un pulso electromagnético (EMP) es una liberación repentina de energía electromagnética que puede producirse tras una detonación nuclear a gran altitud, generalmente por encima de los 30 kilómetros. A diferencia de una explosión convencional, el EMP no destruye edificios, pero puede dañar o inutilizar sistemas electrónicos que no estén protegidos frente a este tipo de perturbaciones. Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, los efectos de un EMP dependen de múltiples factores, como la altura de la detonación, la potencia del artefacto y el grado de endurecimiento de los sistemas afectados. Las infraestructuras más sensibles son las redes eléctricas, los sistemas de telecomunicaciones y ciertos controles industriales que sostienen servicios esenciales. Por este motivo, el EMP es considerado un arma estratégica, ya que no apunta a objetivos militares concretos, sino a la capacidad de funcionamiento de una sociedad moderna. Corea del Norte ha demostrado avances sostenidos en su programa nuclear y de misiles balísticos, incluidos lanzamientos con trayectorias y alcances cada vez más complejos. Informes del Congreso de los Estados Unidos señalan que, desde un punto de vista estrictamente técnico, el país podría llegar a detonar una carga nuclear a gran altitud capaz de generar un EMP. Sin embargo, los mismos informes subrayan que hablar de una capacidad operativa real es distinto a describir una posibilidad teórica. Un ataque de este tipo requeriría una ejecución extremadamente precisa y conllevaría consecuencias políticas y militares inmediatas. Además, los expertos coinciden en que Corea del Norte no ha demostrado públicamente pruebas concluyentes de un arma diseñada específicamente para maximizar efectos EMP, lo que introduce un alto grado de incertidumbre sobre su viabilidad práctica. Los Estados Unidos dependen de infraestructuras electrónicas interconectadas para el suministro eléctrico, las comunicaciones, el transporte, la atención médica y los servicios financieros. Un EMP podría provocar fallos localizados o temporales en algunos de estos sistemas, especialmente en componentes antiguos o no protegidos. No obstante, evaluaciones recientes del Government Accountability Office y del Departamento de Seguridad Nacional indican que la red estadounidense ha incorporado mejoras progresivas de resiliencia y redundancia, precisamente para reducir el impacto de amenazas no convencionales. Esto incluye planes de recuperación, sistemas de respaldo y protocolos de respuesta ante interrupciones a gran escala. Por este motivo, los escenarios que plantean un apagón total y prolongado del país son considerados hipótesis extremas, no previsiones operativas aceptadas por el consenso técnico. La preocupación por el EMP no se basa en la inminencia de un ataque, sino en la naturaleza sistémica del riesgo. Las sociedades modernas dependen de la electricidad y de los sistemas digitales para casi todas sus actividades, lo que amplifica cualquier perturbación tecnológica. Organismos oficiales y academias científicas coinciden en que la respuesta adecuada pasa por reforzar la protección de la infraestructura crítica, invertir en investigación y mantener canales diplomáticos activos para reducir la probabilidad de escaladas militares. Más que una amenaza inmediata, el EMP funciona como un recordatorio de la vulnerabilidad estructural de los sistemas tecnológicos avanzados y de la necesidad de planificar escenarios complejos sin sobredimensionarlos. En febrero de 2026, el pulso electromagnético sigue siendo un tema de análisis estratégico, no una alerta operativa. Forma parte de un conjunto más amplio de amenazas no convencionales que incluyen ciberataques, sabotajes digitales y riesgos híbridos. La mayoría de los expertos coincide en que el verdadero desafío no es una sola arma secreta, sino la dependencia creciente de infraestructuras digitales y la necesidad de protegerlas frente a múltiples escenarios. En ese marco, el EMP es menos un arma silenciosa lista para ser usada y más un factor que obliga a repensar cómo se construye la seguridad en un mundo interconectado.