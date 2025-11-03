El Gobierno nacional oficializó dos jornadas de descanso para noviembre que, sumadas al sábado y domingo, conformarán un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos.

La medida se enmarca en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha clave en el calendario argentino. Sin embargo, el Gobierno tomó una decisión particular sobre el viernes 21 de noviembre que podría impactar a miles de trabajadores.

¿Es feriado el viernes 21 de noviembre?

El próximo fin de semana largo se enmarca en la celebración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha que originalmente se conmemora el 20 de noviembre. Este año, el Gobierno decidió trasladar el feriado al lunes 24, garantizando un día extra de descanso para todos los argentinos.

Además, se sumó el viernes 21 de noviembre, generando un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos. Sin embargo, este día fue designado como no laborable con fines turísticos, lo que implica diferencias importantes respecto a un feriado tradicional.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Según la Ley 20.744, conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto significa que, si un trabajador presta servicios durante un feriado, debe recibir una remuneración equivalente al doble de su salario habitual.

En cambio, los días no laborables tienen carácter optativo para el empleador. Si decide que se trabaje, el empleado percibirá su salario normal, sin ningún tipo de recargo adicional . Por eso, el viernes 21 de noviembre podría no representar un día libre para todos, dependiendo del sector y la decisión de cada empresa.

Calendario de feriados nacionales en Argentina 2025

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, estos son los feriados que quedan en el año: