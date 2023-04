Filtran el LUJOSO hotel donde se esconde Jey Mammon

Tras revelarse la denuncia a Jey Mammon por un presunto caso de abuso sexual, el conductor se fue del país y arribó a España. En las últimas horas, dieron a conocer cuál sería el hotel donde se alojaría, uno de los más lujosos de Madrid.



Las acusaciones que pesaron sobre el ex conductor de "La Peña de Morfi" generaron un escándalo mediático del que le fue imposible esconderse. En este marco, brindó tres entrevistas públicas y decidió irse de Argentina para "relajar la cabeza y descansar un poco".

Si bien en un principio se especuló que se resguardaría en la casa de la actriz Cecilia Roth, íntima amiga, el periodista Ángel de Brito reveló cuál sería el excéntrico hotel donde estaría Mammon.

El lujoso hotel donde se aloja Jey Mammon



Según contaron en LAM, el humorista actualmente viajó a Madrid y se encuentra hospedado en un hotel boutique llamado "Only You". Se trata de un fabuloso parador con un presupuesto aproximado de $ 70.000 el día de alojamiento.



"Le contó a un colega que se queda unos días y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió", explicó Ángel De Brito.

La fachada del hotel Only You.

Además de un llamativo ingreso, uno de los puntos fuertes del hotel son las habitaciones, con espacios amplios, muebles modernos y grandes lujos.

Las habitaciones del hotel Only You.

También se destacan los pastillos y espacios comunes, que mantienen la misma estética sofisticada.

Hotel Only You, donde se hospeda Jey Mammon.

Hotel Only You, donde se hospeda Jey Mammon.

¿Qué pasó con Jey Mammon?



Lucas Benvenuto, un joven víctima de trata, reveló que en 2020 presentó una denuncia a Jey Mammon por un presunto caso de abuso sexual cuando el tenía 14 años y al acusado 32.

Tras conocerse el caso, Mammon realizó un descargo donde negó los hechos y sostuvo que tuvieron "una relación amorosa" cuando el joven tenía 16 años. Sin embargo, las acusaciones fueron tan fuertes que se exilió en España.

Según reveló Karina Mazzocco, periodista de A la tarde, el conductor planea volver a Argentina en las próximas semanas para presentarle una contradenuncia a Benvenuto. Vale destacar que la primera causa proscribió, por haber transcurrido más de 10 años del hecho denunciado.