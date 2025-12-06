La Fórmula 1 llega a su última fecha del año con una definición histórica en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Max Verstappen buscará conquistar su quinto título mundial.

Tras su victoria en Qatar, el piloto de Red Bull quedó nuevamente en carrera por el campeonato, aunque depende de varios resultados para superar a Lando Norris y consagrarse en Yas Marina.

Del 5 al 7 de diciembre, el circuito de Yas Marina será el escenario del cierre del Mundial 2025, con los tres candidatos matemáticos todavía en juego: Norris, Verstappen y Piastri.

El GP de Qatar modificó por completo el panorama del campeonato. Con su triunfo, Verstappen redujo la diferencia en la tabla y dejó la lucha al rojo vivo. Actualmente, tabla del Mundial de Pilotos en Abu Dhabi es de la siguiente manera:

Lando Norris – 408 puntos

Max Verstappen – 396 puntos

Oscar Piastri – 392 puntos

El margen entre el líder y el tercer puesto es de solo 16 unidades.

F1: qué necesita Max Verstappen para ser campeón en Abu Dhabi

Para obtener su quinta corona, Verstappen debe cumplir alguna de estas condiciones frente a Lando Norris:

Si Verstappen gana la carrera

Norris debe terminar cuarto o peor.

Si Verstappen finaliza segundo

Norris debe terminar octavo o peor.

Si Verstappen termina tercero

Norris debe llegar noveno o peor.



En cualquier otro escenario, el título quedará en manos del piloto de McLaren o podría abrir una mínima opción para Oscar Piastri si ambos rivales fallan.

Qué dejó el GP de Qatar

La victoria en Lusail fue determinante para el neerlandés, ya que allí redujo la diferencia con Norris a 12 puntos. También volvió a mostrar un ritmo de carrera competitivo.

Así también Piastri, pese a su segundo puesto, continúa dependiendo de un resultado excepcional en Abu Dhabi.

Los equipos confirmados para la temporada 2026

La Fórmula 1 oficializó la grilla para el próximo año: