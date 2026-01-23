Exigen el retiro urgente del shampoo más popular por ser ilegal y peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió el uso y comercialización de un conocido shampoo por representar un riesgo sanitario para los consumidores. A través de la Disposición 95/2026, informó que los productos no cumplían con las normas sanitarias vigentes.

Qué shampoo prohibió la ANMAT por ser peligroso

A través del comunicado, el organismo encargado de cuidar a los consumidores informó que detectaron una serie de irregularidades en diversos productos de la marca “LEAGUS COSMETICS”. Los limpiadores de cabello no contaban con datos de inscripción sanitaria, lo que los convierte en ilegales.

Shampoo de la marca "LEAGUS COSMETICS" prohibido por ANMAT.

De esta manera, la lista es la siguiente:

Shampoo con biotina marca “LEAGUS COSMETICS”

Shampoo matizador violeta marca “LEAGUS COSMETICS”

Shampoo para cabellos negros marca “LEAGUS COSMETICS”

Shampoo neutro marca “LEAGUS COSMETICS”

Shampoo black marca “LEAGUS COSMETICS”

Shampoo anti caspa marca “LEAGUS COSMETICS”

Shampoo súper keratina marca “LEAGUS COSMETICS”

Qué otros productos fueron prohibidos

El organismo también detectó faltas graves al código sanitario en otros productos de la marca “LEAGUS COSMETICS”:

Biotina con B8 y B7 marca “LEAGUS COSMETICS”

Baño de crema bomba nutritiva marca “LEAGUS COSMETICS”

Acondicionador de biotina marca “LEAGUS COSMETICS”

Protector térmico hialurónico marca “LEAGUS COSMETICS”

Baño de crema colágeno marca “LEAGUS COSMETICS”

Oro líquido protector térmico marca “LEAGUS COSMETICS”

Baño de crema proteínas marca “LEAGUS COSMETICS”

Biotina capilar natural marca “LEAGUS COSMETICS”

Acondicionador extra ácido marca “LEAGUS COSMETICS”

Baño de crema argán marca “LEAGUS COSMETICS”

Baño de crema plastificado marca “LEAGUS COSMETICS”

Activador de rulos marca “LEAGUS COSMETICS”

Ampolla de biotina marca “LEAGUS COSMETICS”

Lifting capilar marca “LEAGUS COSMETICS”

Lumi seda efecto shock keratina marca “LEAGUS COSMETICS”

Alisado queratina plastificado biomolecular marca “LEAGUS COSMETICS”

Alisado power japonés marca “LEAGUS COSMETICS”

Encerado efecto keratina marca “LEAGUS COSMETICS”

Alisado definitivo keratina y caucho marca “LEAGUS COSMETICS”

Shock de keratina importado marca “LEAGUS COSMETICS”

Shock de keratina nacional marca “LEAGUS COSMETICS”

Botox BTX capilar marca “LEAGUS COSMETICS”

Qué decisión tomó ANMAT respecto a todos los productos

ANMAT prohibió el uso, comercialización y publicidad de los productos mencionados de la marca “LEAGUS COSMETICS” por poner en riesgo la salud de los consumidores.

Desde el organismo señalaron que los alisadores de cabello, al no contar con la inscripción sanitaria, pueden contener formol. “El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador“, detallaron.