Este es el signo que es el más rompe corazones de todo el zodíaco. ¿En qué puesto del ranking está el tuyo?

Al hablar del horóscopo, cada signo del zodíaco tiene sus particularidades y encantos, pero hay uno que se lleva el título del más rompe corazones. Descubrí en qué puesto del ranking está el tuyo.

Conocé cómo la astrología influye en las relaciones y qué tan rompe corazones sos según tu mes de nacimiento, según lo que indica el sitio web Horóscopo Negro.

1. Géminis: el signo que más rompe corazones

El primer puesto del ranking lo ocupan los nacidos en Géminis. No querés lastimar a nadie, pero confiás mucho en tus instintos. Si algo te dice que es momento de irte, lo hacés, sin importar cómo estaba la relación. Pocos de tus ex lo entienden al principio, pero con el tiempo ven que fue lo mejor. Nadie merece estar donde no es feliz.

2. Capricornio

Te pintan como el signo malo, pero solo vos sabés lo mucho que amás. Intentás y luchás por la relación hasta que ya no podés más. Necesitás elegirte a vos y no dejar que te lastimen. Te dicen rompecorazones porque te vas de forma determinante, pero eso no significa que no te duela.



3. Leo

La vida es corta y no te quedás con alguien que no te aporta. Leo, sos feliz solo, y si alguien solo te genera estrés, no lo querés. Te dicen rompecorazones porque no esperás a que cambien. Querés algo simple: o quieren estar con vos, o no.

4. Aries

Amás sin filtros y con mucha adrenalina. Querés relaciones apasionantes. Ves las señales de que algo anda mal, pero te quedás un poco más porque disfrutás de la compañía. Hasta que todo se rompe y te das cuenta de que no es para vos.

Aries no suele estar mucho en relaciones que siente que no son para el, es por eso que es considerado un rompe corazones. (Foto: Freepik)

5. Sagitario

Te encanta agregar aventura a tu manera de querer. Sos un coleccionista de locuras que difícilmente harías con otra persona. La libertad es clave para vos; si sentís que tu pareja te manipula o reprime, ponés límites rápidamente.



6. Aries

Tu corazón es selectivo y sabés que la persona que realmente llegue a entrar será muy especial. A veces podés ser muy frío y distante, lo cual no todos toleran. Si intentan cambiarte o agobiarte, preferís ser un rompe corazones y marcharte antes de convertirte en su marioneta.

7. Libra: signos que más rompen corazones

Sos un encanto, bendecido por la belleza de Venus, y tenés un imán para atraer a quien quieras del horóscopo. La química y el coqueteo no bastan; necesitás sentirte escuchado, amado y valorado. Si no lo sentís, te vas.

8. Virgo

No te dejás enamorar solo con palabras bonitas o apariencia física. Eso puede llamar tu atención al principio, pero necesitás más. Tus estándares son altos. Aunque estés perdidamente enamorado, si esa persona no entiende tu estilo de vida, te vas.

9. Escorpio

La idea de una relación a largo plazo te pone nervioso, porque tu desconfianza te alerta y no querés terminar con el corazón roto. Aunque parezcas imponente, sos muy emocional. Si alguien no comparte el mismo nivel de compromiso que vos, preferís no perder el tiempo.

Este signo:

Valora la lealtad y el compromiso. Espera lo mismo de su pareja y se siente profundamente herido si estos valores son traicionados.





Puede ser muy desconfiado y protector.





Cauteloso y a veces posesivo, necesitando tiempo para confiar plenamente en su pareja.



10. Tauro

Para este signo, las relaciones no son un juego. Formar un hogar y planear el futuro es algo sagrado. Sos muy leal y cuando alguien te falla, todo tu mundo se derrumba. La decepción es imperdonable para los nacidos en Tauro.

Los nacidos en Tauro suelen tener más el corazón roto que romperlo a otros signos, por eso ocupan uno de los últimos puestos del ranking. (Foto: Freepik)

11. Piscis

Tu alma es pura y entregada, lo que te hace muy vulnerable. Pocas personas entienden la profundidad y fragilidad que llevás dentro. Aunque estás preparado para enfrentar un corazón roto, a menudo te lastiman después de haber dado todo.



12. Cáncer

Aunque estés al final de este ranking, no sos débil. Tu corazón es como una copa de cristal: una vez que se llena de grietas, nunca vuelve a ser igual. Podés perdonar y continuar con alguien, pero llegarás a entender que no merecés recibir solo migajas.