Hoy martes 5 de mayo los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. En estos días finales del año, podrías plantearte resolver un tema familiar que quizá hoy vuelva a reavivarse. Que algo no se vea no significa que no exista: permanece latente hasta que aflora. Encarar los problemas y las tensiones exige coraje; sé valiente. Hoy, Leo, en el trabajo podrían salir a la luz asuntos ocultos. Si te abres al diálogo, podrás reconducirlos. Actúa con valentía para afrontar el conflicto y cerrar pendientes. Tu liderazgo inclinará el día hacia acuerdos y claridad. Hoy, Leo, tu carisma atrae confesiones y encuentros; si respondes con calidez, el amor avanza. Compatibles especialmente con Aries: su fuego e iniciativa armonizan con tu brillo, elevando pasión y confianza. Leo destaca por su carisma, seguridad y liderazgo natural; le gusta brillar y motivar a los demás. Es creativo, apasionado y generoso, con un corazón cálido que irradia entusiasmo. También puede ser orgulloso y necesitar reconocimiento, pero su lealtad es firme con quienes ama. Cuando canaliza su energía con humildad, inspira, protege y deja huellas positivas. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Inicia la conversación pendiente en casa con apertura y respeto. Saca a la luz lo que se ha evitado y busca acuerdos con calma. Sé valiente: marca límites claros y actúa sin reacciones impulsivas.