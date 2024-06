El edulcorante que puede llevar al riesgo de infarto y debés evitar según los expertos

Una nueva investigación sobre el xilitol, el reemplazante del azúcar bajo en calorías, develó que existe un mayor riesgo de tener un infarto de miocardio o accidente cerebrovascular (ACV).

El análisis publicado este mes en la revista European Heart Journal, reveló que las personas con altos niveles de xilitol tenían un doble riesgo de sufrir un infarto, ictus o muerte en los tres años siguientes a comparación de quienes lo tenían más bajo.

Para llegar a estos resultados se analizó la muestra de plasma sanguíneo de más de 3000 participantes en ayuno. " Tal vez piensen que están haciendo una elección saludable al elegir el xilitol en lugar del azúcar , pero los datos demuestran que no es así", aseguró Stanley Hazen, autor del estudio, según consignó el The New York Times.

Hazen también es director de ciencias cardiovasculares y metabólicas del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland.

Según investigadores, hay azúcares buenas y malas.

¿Qué es el xilitol?

El xilitol es un alcohol de azúcar que se encuentra de manera natural en frutas y verduras, y también lo puede producir el cuerpo humano a niveles muy bajos, pero en ocasiones es producido sintéticamente.

Cobra cada vez más presencia en los alimentos procesados, entre ellas las golosinas y los horneados con la leyenda "bajos en azúcar" porque tienen 40% menos de calorías de la azúcar común y no lleva a picos de glucosa en la sangre después de comer.

Los investigadores señalaron que el incremento de su consumo es preocupante porque las personas son propensas a usarla como sustito del azúcar, en especial cuando se quiere controlar enfermedades como la diabetes y la obesidad, ambas aumentan el riesgo de problemas cardiovasculares .

¿Qué dice la investigación?

Sin embargo, la investigación no demuestra que los alcoholes de azúcares como el xilitol o el eritritol provocan directamente los infartos, sino que se asocian a un mayor riesgo dado que no se siguió la dieta de los participantes y es probable que otros alimentos contribuyan para ello.

En este sentido, también atribuyen a que las personas podrían haber producido xilitol de manera natural y su alto nivel proviniese de la bebida y la comida.