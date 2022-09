Este argentino sacó la mejor foto de las estrellas, según la NASA: ¿cómo lo eligieron?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) eligió la fotografía de un argentino como "la fotografía astronómica del día" famosas como "APOD" (Astronomy Picture of the Day).

La entidad reconoció a personas de diferentes países por el diseño y las imágenes que logran capturar del cielo. En su página web Sky, el organismo informa las fotografías que sacan los fanáticos a la astronomía.

Gerardo Ferrarino, astrofotógrafo seleccionado por la NASA. Fuente: (El Cronista)

En diálogo con El Cronista, Gerardo Ferrarino contó: "No es un concurso puntualmente, cuando nosotros los astro fotógrafos hacemos dos fotos que nos gustan mucho, enviamos a la NASA, ellos eligen las de todo el planeta que le llegan y te hacen una serie de preguntas para ver que no sean falsas" .



"La sensación fue muy linda porque estás seleccionado, nada menos que por la NASA y tu foto es un gran reconocimiento porque está entre todos los astros fotógrafos del mundo, es todo un orgullo aparecer en algo así", detalló.

Comienzo del proyecto: ¿cómo surgió?

Ferrarino realizó un curso de fotografía en 2013 y en ese momento descubrió la rama que más le gustaba, empezó a dedicarse a todo lo relacionado con la naturaleza y luego inició con la nocturna. "Me gustó tanto, hice un curso de astrofotografía en 2018 y de ahí empecé a estudiar mucho por mi cuenta" , reveló.

En ese sentido, el fotógrafo explicó los requisitos para hacer una foto de este estilo. "No tiene que haber contaminación lumínica, es el factor más importante para hacer un estilo de foto así, en Villa Traful hay un cielo muy oscuro porque está lejos de todas las ciudades y se dan las condiciones para poder hacerlo, son muy tenues, no tiene que haber Luna o si no no se ven estos tipos de objetos, y por último no había vientos y nubes".

Foto ganadora por el APOD. Fuente: (El Cronista)

"Esa tarde había ido hasta el lugar para ver e ir a la noche. Yo ya había planificado todo, aprovechamos la Luna Nueva de todos los meses para hacer este tipo de fotos", indicó

A la hora de contar si va a hacer más obras de este estilo, Gerardo aseguró que en septiembre "tiene pensado hacer una fotografía de una galaxia que lleva mucho más tiempo, exposición, horas, noches porque es muy lejana" .

"Luego en octubre vamos a hacer una foto similar que saqué en Villa Traful porque ya en diciembre, el centro de nuestra galaxia, lo que se ve ya en la foto no lo vemos más hasta marzo o abril porque por el movimiento de traslación, el sol se interpone en el medio y el centro de la galaxia queda atrás", concluyó.

Fuente: (El Cronista).

