El potus es una de las plantas de interior más populares del mundo, pero también una de las más maltratadas sin querer: riego excesivo, tierra compactada y plagas que aparecen de la nada son los problemas más frecuentes, y la mayoría de las personas no saben que tienen una solución en la cocina. Clavar una ramita de romero fresco en el sustrato del potus es el truco de jardinería que miles de personas replicaron con resultados concretos. No requiere productos químicos ni conocimientos especiales. El romero no es solo un condimento. Sus aceites esenciales actúan como repelente natural de plagas comunes en plantas de interior, como la mosca del sustrato y los ácaros. Al estar en contacto directo con la tierra, la ramita libera de forma gradual esos compuestos aromáticos que los insectos evitan. No los mata: simplemente los mantiene alejados del sustrato, que es donde hacen el daño real. Además, a medida que la ramita se descompone de forma lenta, aporta materia orgánica al suelo y mejora su estructura. En este sentido, el efecto es doble: protege la planta a corto plazo y enriquece la tierra a largo plazo. El procedimiento es directo y no tarda más de dos minutos: Un detalle importante: el romero tiene que ser fresco, no seco ni procesado. El romero deshidratado no libera aceites esenciales en cantidad suficiente para tener efecto. Bonus: si tu potus ya tiene señales de plagas, como puntitos blancos, hojas amarillas o tierra con humedad persistente, combiná el truco del romero con un riego de agua con canela para reforzar la acción antifúngica desde adentro del sustrato. El potus aguanta casi todo, pero con este ajuste simple dura más y crece mejor.