Cada vez más personas buscan rituales simples para reducir el estrés y equilibrar su energía. Una práctica muy popular es la limpieza energética con romero y sal gruesa, dos elementos naturales que se asocian a la protección y la purificación en distintas tradiciones. Este método casero se puede hacer en la bañera o en la ducha y no requiere productos costosos. Solo necesitas romero fresco, sal marina o sal gruesa y agua tibia. Si quieres dar un toque especial, puedes añadir velas para crear un ambiente relajante. El romero se considera una planta protectora que ayuda a desbloquear la energía del cuerpo. La sal, en cambio, actúa como neutralizador y aporta sensación de limpieza. Juntos forman un recurso accesible para quienes buscan armonía y bienestar. Según expertos en bienestar, la luna menguante es un momento ideal para este tipo de limpiezas porque simboliza soltar lo que sobra. Sin embargo, lo más importante es tu intención. Entre los beneficios más mencionados están: