Hay un problema que casi todo el mundo tiene en casa y pocos saben cómo resolver: las toallas que con el tiempo se vuelven rígidas, peludas y pierden su suavidad original. La solución no está en comprar un producto nuevo sino en algo que ya tenés en la alacena. El vinagre blanco combinado con agua caliente es la tendencia que miles de personas adoptaron para recuperar sus toallas sin gastar en detergentes ni suavizantes. El método es simple, económico y no requiere ninguna habilidad especial. El error más común es usar demasiado detergente en cada lavado. El exceso de producto se acumula en las fibras del tejido, tapa los poros del algodón y genera ese efecto apelmazado y con pelusas que parece irreversible. El procedimiento es directo y puede hacerse en cualquier lavarropas: El ácido acético del vinagre actúa como un disolvente natural que elimina los residuos de detergente acumulados en las fibras y restaura la suavidad original del tejido. No deja olor una vez que la toalla se seca. Bonus: para mantener el resultado, alterná un lavado normal con uno de vinagre cada tres o cuatro ciclos. Eso evita la acumulación y prolonga la vida útil de las toallas. Las toallas recuperan su textura original, absorben mejor y dejan de soltar pelusa sobre la ropa y la piel.