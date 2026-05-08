Un nuevo tren bala nocturno promete revolucionar la forma de viajar largas distancias con cabinas privadas, tarifas accesibles y que conectará a más de 100 ciudades de todo el mundo, posicionándose como uno de los proyectos ferroviarios más importantes de la historia. Este tren de alta velocidad que viajará a más de 250 km/h tiene como objetivo central ofrecer una alternativa más cómoda y eficiente para quienes desean trasladarse durante la noche sin perder tiempo de turismo o trabajo. La empresa Nox, con sede en Berlin, planea lanzar sus primeras rutas en 2027 con trayectos nocturnos de larga distancia. El objetivo de la compañía es desarrollar una red ferroviaria capaz de conectar más de 100 ciudades para el año 2035. Entre las primeras rutas previstas aparecen conexiones como Múnich-Ámsterdam en 11 horas y Barcelona-Zúrich en aproximadamente 12 horas. La idea es que los pasajeros puedan dormir durante el trayecto y aprovechar el día completo al llegar a destino. El proyecto está pensado tanto para turistas como para viajeros de negocios. Según la empresa, el servicio permitirá ahorrar noches de hotel y optimizar el tiempo con espacios preparados para descansar o trabajar. Uno de los aspectos más innovadores será el diseño de los compartimentos. A diferencia de muchos servicios ferroviarios actuales, todas las cabinas serán completamente privadas y estarán enfocadas en ofrecer comodidad total durante el viaje. El tren tendrá tres categorías principales: Cada espacio contará con dos metros de longitud, lugar para equipaje y configuraciones adaptadas a diferentes necesidades. Además, algunos modelos incluso permitirán transformar las camas en asientos para brindar mayor funcionalidad durante el tiempo de viaje. La empresa busca posicionar el servicio como una alternativa más económica frente a los vuelos y hoteles tradicionales. Además del alojamiento privado, los trenes contarán con comida y bebida, espacios para bicicletas y sectores adaptados para personas con movilidad reducida. Los valores confirmados hasta el momento serán los siguientes: