Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Miles de personas contarán con un día extra de descanso, por lo que las escuelas permanecerán cerradas. ¿Qué se conmemora?
El 11 de septiembre miles de personas contarán con un día extra de descanso. En esta jornada permanecerán cerradas todas las escuelas del país.
A poco tiempo de la llegada de la primavera, muchas personas se preguntan cuándo habrá una nueva jornada no laborable o un fin de semana largo para realizar una escapada turística. En este caso, confirmaron que el jueves 11 será asueto.
¿Por qué es feriado el jueves 11 de septiembre?
El 11 de septiembre de cada año se conmemora el Día del Maestro, en recuerdo al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual los maestros y alumnos podrán disfrutar de un día de extra de descanso.
Vale destacar que este feriado escolar solo se aplica a docentes y estudiantes de las escuelas primarias del país.
¿Por qué se celebra el Día del Maestro?
El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro. La fecha elegida coincide con el aniversario del fallecimiento del "padre del aula", quien fue un político argentino que decidió dedicar su vida al desarrollo de la educación en el país.
En 1868, Sarmiento fue elegido presidente de la Nación y durante su mandato ordenó la creación de 800 colegios, además de poner en marcha programas orientados al alcance escolar. Así logró incrementar el alumnado de 30.000 a 110.000 estudiantes.
¿Qué pasará con el feriado del 21 de septiembre?
Cada 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante, fecha que está destinada a los alumnos de escuelas secundarias o universidades.
Sin embargo, en esta ocasión la efeméride cae un día domingo y al tratarse de un asueto parcial, no se trasladará la fecha.
Qué significa ordenar los billetes de menor a mayor, según la psicología
Próximos fin de semana largo en Argentina
Cabe destacar que en septiembre no habrá descanso extendido. Los próximos serán en noviembre 2025:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Calendario Completo de Feriados 2025 - Segundo Semestre
Feriados inamovibles restantes:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10-
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables con fines turísticos:
- 15 de agosto: puente turístico
- 21 de noviembre: puente turístico
