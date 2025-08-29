Es oficial | Decretaron feriado el 8 de septiembre y será el único fin de semana largo del mes

A pocas semanas de la llegada de la primavera y los días más lindos, miles de argentinos se preguntan cuándo podrán disfrutar de un fin de semana largo. En este marco, declararon un nuevo asueto para el lunes 8 de septiembre y habrá tres días consecutivos de descanso.

Se trata de una jornada no laborable que permitirá que muchas familias puedan contar con un finde XL para quedarse en su hogar o aprovechar a realizar una escapada turística a alguna región del país.

Se trata del único fin de semana largo que estará vigente durante septiembre. El último feriado a nivel nacional fue el del 17 de agosto, fecha en la que se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Decretaron feriado el lunes 8 de septiembre



Según el comunicado oficial, los beneficiarios del asueto del lunes 8 de septiembre serán los ciudadanos del partido de San Pedro. Los habitantes de esta región de Buenos Aires podrán disfrutar de un día de descanso por su fiesta patronal de la Virgen del Socorro.

Este asueto se enmarca en la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semanas Largos, la cual permite que cada localidad celebre su aniversario fundacional, como sus fiestas patronales.

En este marco, los trabajadores que ejerzan en la administración pública de la localidad estarán exentos de presentarse a trabajar, así como también aquellos que trabajen en alguna sucursal del Banco Provincia.

Próximos fines de semana largos en Argentina



Cabe destacar que, tras el feriado de San Martín, agosto no tendrá más fines de semana largos a nivel nacional. Los próximos descansos extendidos serán en noviembre 2025:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos

: día no laborable con fines turísticos Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)



Calendario Completo de Feriados 2025 - Segundo Semestre

Feriados inamovibles restantes:

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín 12 de octubre : Día de la Diversidad Cultural

: Día de la Diversidad Cultural 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos: