Las docentes de la provincia de Buenos Aires pueden acceder a una jubilación desde los 50 años si cumplen con los requisitos establecidos por el régimen previsional correspondiente.

La normativa contempla una condición central: acreditar 25 años de servicios docentes. Sin embargo, existen requisitos específicos según el tipo de tarea realizada y la modalidad bajo la cual se solicita el beneficio.

Jubilación a los 50 años: quiénes pueden acceder

El régimen previsional de la provincia de Buenos Aires establece diferentes edades y años de servicio según la actividad desarrollada.

Para determinadas trabajadoras docentes, se contempla la posibilidad de jubilarse a los 50 años con 25 años de servicios docentes. El IPS también establece una alternativa de 55 años con 30 años de servicios docentes.

Por eso, no alcanza únicamente con haber trabajado en el ámbito educativo. Es necesario acreditar los años de servicio requeridos y cumplir las condiciones específicas previstas para cada caso.

Qué dice la Ley 9650 sobre la jubilación docente

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La Ley 9650 establece el régimen de prestaciones previsionales que administra el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS).

Dentro de este régimen se contemplan distintas posibilidades de jubilación según la actividad y los años de servicio acumulados.

En el caso de la actividad docente, la normativa contempla el acceso a los 50 años con 25 años de servicios previstos por el régimen. También establece otras alternativas para quienes no encuadren en esa modalidad.

Cuáles son los requisitos para jubilarse a los 50 años

Uno de los puntos centrales es contar con 25 años de servicios docentes. A su vez, el régimen contempla condiciones vinculadas con las características de la tarea desarrollada.

Entre los casos previstos se encuentran quienes acrediten servicios al frente directo de alumnos y determinadas cargas horarias docentes. La información oficial del IPS detalla las condiciones que deben reunirse para acceder al beneficio.

Por este motivo, antes de iniciar el trámite es importante verificar que los servicios registrados correspondan al régimen que permite acceder a la jubilación a los 50 años.

Otras edades previstas para la jubilación docente

La normativa bonaerense no establece una única edad para todos los trabajadores de la educación. Para determinadas situaciones, el IPS contempla la jubilación a los 55 años con 30 años de servicios docentes.

También existe el régimen general, que permite jubilarse a los 60 años con 35 años de servicios, según las condiciones establecidas por la normativa previsional.

De esta manera, la edad necesaria depende del tipo de servicio acreditado y del régimen previsional en el que se encuentre encuadrada cada persona.