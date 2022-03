¿Es necesaria la cuarta vacuna contra el COVID-19? Lo que dicen los expertos

Desde el Gobierno recomendaron que ciertos grupos de riesgo deben aplicarse la cuarta dosis, también llamada dosis de refuerzo. El llamado es para que los más vulnerables se mantengan protegidos frente al COVID y la variante Ómicron, actualmente, la cepa más dominante.

No hay una cantidad exacta de dosis que deberían ser aplicadas para alcanzar la inmunización. Sin embargo, está confirmado que las vacunas aprobadas producen "una respuesta inmune protectora elevada".

Vacuna COVID cuarta dosis: a quiénes habilitan el refuerzo en Argentina

CUARTA DOSIS: QUIÉNES SON LOS GRUPOS DE RIESGO QUE NECESITAN REFUERZO

El Gobierno de España, por su parte, señala que "con el fin de restaurar la protección que se pierde con el tiempo y proteger a aquellos cuyo sistema inmune no alcanza un nivel de protección adecuado está aprobada la administración de "dosis de recuerdo o dosis adicionales" con vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna) a todos los mayores de 18 años.

La segunda dosis de refuerzo se recomienda a aquellas personas con alguna enfermedad o tratamiento que le causa inmunocompromiso ; y para quienes tienen más de 50 años y recibieron vacuna Sinopharm.

La mayoría de los expertos coinciden en que: la cuarta vacuna COVID-19 puede ser adecuada para personas inmunocomprometidas o de mayor riesgo frente al virus.

Además, varios estudios sugieren que tres dosis pueden ser suficientes para proteger contra las variantes del coronavirus durante mucho tiempo, aunque se ha observado una disminución de la eficacia de la vacuna con el paso de los meses.

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS

Hay distintas opiniones circulando sobre si la cuarta dosis sería necesaria o no . El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, no está del todo de acuerdo y señala que:

"Es necesario un cuarto [pinchazo como] refuerzo ahora mismo. La protección que se obtiene con la tercera [vacuna] es suficientemente buena, en realidad bastante buena para las hospitalizaciones y las muertes -no es tan buena contra las infecciones-, pero no dura mucho".

Y añade: "Pero estamos presentando esos datos a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense) y luego veremos qué dicen también los expertos fuera de Pfizer".

El presidente de Moderna, Stephen Hoge, por su parte, sugiere que a partir de ahora la gente puede ser más selectiva con estas dosis.

"Para las personas inmunodeprimidas, los adultos mayores, de más de 50 años o al menos 65, queremos recomendar y alentar encarecidamente [una cuarta vacuna], de la misma manera que hacemos con las vacunas contra la gripe".

Sin embargo, sobre la cuarta vacuna COVID-19 para la población general se muestra más moderado y plantea que pueden decidir si la quieren: "¿Es necesaria? Creo que es una palabra fuerte. Creo que proporcionará un beneficio a cualquiera que lo reciba", enfatiza.

LA CUARTA DOSIS NO "MERECE LA PENA"

Margarita del Val, viróloga del CSIC, comparte una postura similar a la de Hoge, pero va un poco más allá y opina que la cuarta dosis "no merece la pena".

"No, aún no llegará. Queda mucha investigación por delante y en Israel ya han visto que, en realidad, el beneficio que da la cuarta dosis es mínimo", explica en una entrevista a Business Insider España sobre la conveniencia de extenderlo al resto de población adulta española.

"No es que no funcione, sino que no merece la pena ", insiste la experta española.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, Anthony Fauci, y uno de los expertos más prestigiosos del mundo, también se muestra cauto en cuanto a la posibilidad de otra inyección.

"No creo que vayan a escuchar, si lo hacen, ningún tipo de recomendación que sea generalizada para todos. Es muy probable que se tenga en cuenta qué subgrupo de personas tiene una protección disminuida, o no, contra los parámetros importantes, como la hospitalización", planteó en una conferencia de prensa de la Casa Blanca en febrero.

Siguiendo el mismo hilo, también hay quienes plantean que no es factible le hecho de estar administrando dosis de refuerzo continuamente . Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la EMA es uno de los que muestra su preocupación ante la propuesta de "vacunación repetida a corto plazo". Señaló que no tenían datos sobre una cuarta vacuna contra el coronavirus.

"Está claro que no podemos administrar una dosis de refuerzo continuamente cada 3 o 4 meses", afirmaba Cavaleri, aunque matizando que para los inmunodeprimidos es "una historia diferente"