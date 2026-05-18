En el corazón de la Patagonia argentina sigue funcionando uno de los trenes más emblemáticos y antiguos del país. Con locomotoras fabricadas en 1922 y vagones históricos que todavía recorren la estepa, La Trochita se convirtió en una de las experiencias turísticas más buscadas del sur argentino. El histórico Viejo Expreso Patagónico comenzó a operar en 1945 y actualmente continúa realizando recorridos turísticos entre Esquel y la estación Nahuel Pan, ofreciendo un viaje que combina paisajes, historia ferroviaria y cultura patagónica. Uno de los principales atractivos del tren es que mantiene gran parte de su material original. Las locomotoras pertenecen a las históricas marcas: Todas las máquinas datan de 1922 y forman parte de uno de los patrimonios ferroviarios más importantes de la Argentina. Los vagones de pasajeros también son originales y fueron fabricados en Bélgica hace más de un siglo. En el interior todavía conservan detalles históricos como pequeñas salamandras de hierro utilizadas para calefaccionar los coches durante el invierno patagónico. Actualmente, La Trochita realiza al menos dos salidas semanales desde Esquel. El trayecto dura alrededor de tres horas y atraviesa paisajes típicos de la estepa y la cordillera patagónica. Durante el recorrido: La parada principal se realiza en Estación Nahuel Pan, donde funciona una feria artesanal y un espacio administrado por la comunidad mapuche-tehuelche local. Además de la feria de artesanos, quienes viajan en La Trochita pueden recorrer el Museo de Culturas Originarias. Allí se exhiben elementos vinculados con la historia y las tradiciones de los pueblos mapuche y tehuelche de la región. También existen propuestas de turismo rural comunitario para visitantes que deseen permanecer más tiempo en la zona. La frecuencia de viajes cambia según la temporada y durante los meses de mayor demanda turística pueden realizarse hasta 12 salidas semanales. Los pasajes se pueden comprar: Con más de ocho décadas de historia, el histórico tren patagónico sigue funcionando como una de las postales ferroviarias más famosas del país y una verdadera máquina del tiempo sobre rieles.