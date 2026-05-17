La Patagonia fue testigo de un evento que toca el alma de toda la región: el regreso a los cielos de un ave majestuosa. El Parque Nacional Patagonia, ubicado en Chile, experimentó un momento histórico que no conoce de fronteras y que une a dos naciones bajo un mismo símbolo. Tres nuevos ejemplares del cóndor andino, un ave emblemática que se encuentra en el escudo nacional argentino como símbolo de grandeza y libertad, retornaron a surcar los cielos patagónicos. Carmen, Auquinco y Farellón son los nombres de los tres cóndores andinos que ahora surcan nuevamente los cielos patagónicos. Su liberación fue el resultado de años de planificación, colaboración internacional y un compromiso inquebrantable con la conservación de una especie amenazada. Tres cóndores recuperaron su libertad luego de un complejo proceso que involucró a decenas de científicos, veterinarios, autoridades y comunidades locales. El proceso de adaptación hacia su hábitat definitivo en la Patagonia comenzó en el mes de octubre pasado, cuando el Programa “Avión Solidario” de LATAM los trasladó desde el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces en Santiago hasta el Parque Nacional Patagonia. Carmen, una hembra nacida en cautiverio en 2023, junto a los machos Auquinco y Farellón, rescatados de situaciones críticas en diferentes localidades de Chile, emprendieron entonces un período crucial de aclimatación que duraría tres meses. Durante este interludio, los especialistas monitorearon minuciosamente cada aspecto de su comportamiento y salud, preparándolos de manera gradual para el reto que implica la vida silvestre. El camino no resultó sencillo: requirió ajustes en la alimentación, ejercicios de vuelo controlados y una cuidadosa evaluación de sus capacidades físicas, a fin de garantizar que estuvieran listos para enfrentar las severas condiciones de la Patagonia. Esta iniciativa se inscribe en el Proyecto Manku, una alianza estratégica entre la Fundación Rewilding Chile, Filantropía Cortés Solari y Aves Chile (UNORCH), a través de su Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, con el apoyo del Zoológico Nacional del Parque Metropolitano, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal, Bioamérica Consultores y LATAM. Cada uno de los tres cóndores liberados porta transmisores satelitales y de radio de última generación que permitirán un seguimiento científico meticuloso durante los próximos años. El monitoreo de largo plazo permitirá responder preguntas esenciales sobre la ecología del cóndor andino en la Patagonia, datos clave no solo para Chile, sino para toda la región andina, incluyendo Argentina. Esta tecnología es fundamental para comprender cómo se adaptan a su nuevo entorno, qué rutas de vuelo prefieren, dónde encuentran alimento y, crucialmente, qué amenazas enfrentan en su vida cotidiana. El cóndor andino, con su envergadura alar de hasta 3.3 metros y un peso que puede alcanzar los 15 kilogramos en machos, desempeña un rol ecológico insustituible como carroñero supremo de los Andes. La población del cóndor ha sufrido una disminución notable en el norte de los Andes, mientras que, en Chile y Argentina, aunque más numerosas, también presentan tendencias preocupantes. Su alimentación, basada en animales muertos, disminuye los riesgos de propagación de enfermedades ocasionadas por la descomposición de cadáveres, actuando como un auténtico servicio sanitario natural. No obstante, su baja tasa de reproducción —una única cría cada dos años— y su larga madurez sexual —alcanzada recién a los seis años— convierten a cada ejemplar en un recurso invaluable para la supervivencia de la especie. La caza ilegal, la intoxicación por plomo proveniente de municiones, el tráfico de fauna silvestre, las colisiones con infraestructura eléctrica y el uso de venenos para controlar depredadores del ganado doméstico constituyen los principales factores que amenazan la supervivencia de esta especie. La recuperación del cóndor andino no solo representa un triunfo en la conservación de la biodiversidad, sino también una oportunidad única para fortalecer la colaboración entre naciones. Expertos destacan que este proyecto puede servir como modelo para futuras iniciativas de conservación en la región, aludiendo a la necesidad de trabajar juntos para preservar especies amenazadas y restaurar ecosistemas vitales.