Si una aerolínea pierde, demora o daña una valija , los pasajeros tienen plazos específicos para presentar un reclamo formal. El tiempo disponible cambia según el tipo de inconveniente y si se trata de un vuelo nacional o internacional.

Para que el reclamo tenga validez, es importante dejar constancia por escrito ante la compañía aérea y respetar los plazos establecidos. Recibir el equipaje sin hacer observaciones en el momento de la entrega puede considerarse evidencia de que fue aceptado en buenas condiciones.

¿Cuántos días tenés para reclamar si la aerolínea daña tu valija?

El plazo para reclamar por daños en el equipaje depende de si el vuelo fue nacional o internacional. Según la información oficial proporcionada, los pasajeros cuentan con:

Vuelos nacionales: tres días desde la fecha en que recibieron la valija.

Vuelos internacionales: diez días desde la fecha de entrega del equipaje.

Si el pasajero detecta daños, debe dejar constancia por escrito ante la aerolínea. Puede hacerlo mediante un formulario PIR (Property Irregularity Report, por sus siglas en inglés) un documento expedido por la empresa o una nota con constancia de recepción.

El plazo para reclamar por daños en el equipaje depende de si el vuelo fue nacional o internacional. (Fuente: Shutterstock)

Cuánto tiempo hay para reclamar si la aerolínea pierde la valija

Cuando el equipaje se pierde o no se entrega en el plazo previsto, también existen límites para presentar el reclamo. Los plazos comienzan a contarse desde la fecha en que la valija debió quedar a disposición del pasajero.

En estos casos, los tiempos establecidos son:

Vuelos nacionales: diez días .

Vuelos internacionales: 21 días.

Si el equipaje no aparece, la aerolínea debe indemnizar al pasajero conforme a los límites legales aplicable al vuelo. También debe reembolsar, cuando corresponda, los importes adicionales que se hayan abonado por el transporte de la valija.

¿Cómo hacer el reclamo ante la aerolínea por equipaje dañado o perdido?

El primer paso es presentar el reclamo por escrito y conservar una constancia de su recepción. Si el inconveniente se detecta al retirar la valija, conviene comunicarlo antes de abandonar el aeropuerto.

El procedimiento puede realizarse mediante el formulario PIR, un documento de la compañía o una nota recibida por la aerolínea. En este aspecto, se aconseja conservar el talón de identificación del equipaje y la documentación vinculada con el viaje.

En caso de demora, la normativa citada contempla que el transportador cubra gastos de primera necesidad para el pasajero que no se encuentre en su lugar de residencia y esté en el destino de su viaje, dentro de las condiciones y el plazo previstos.

¿Qué pasa si la valija sufre daños menores durante el vuelo?

La información oficial distingue entre los daños que afectan la funcionalidad de la valija y los deterioros menores derivados del manipuleo necesario para transportarla. La aerolínea no responde por daños menores que no afecten su funcionamiento.

Cuando el daño compromete directamente la funcionalidad del equipaje, el régimen citado contempla una compensación de hasta tres argentinos oro por bulto, siempre que el reclamo se presente antes de retirarse del aeropuerto.

Si el pasajero no acepta esa compensación, puede impulsar el reclamo que considere correspondiente de acuerdo a los límites que la ley aplique.

En los demás casos, según las regulaciones del transportador, la compañía puede reparar la valija, reemplazarla por otra equivalente o indemnizar al pasajero. Los objetos que no hayan sido registrados y permanezcan bajo custodia del pasajero quedan fuera de la responsabilidad prevista para el equipaje despachado.