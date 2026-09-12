Un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos ha desenterrado una antigua estatua de mármol que podría representar el verdadero rostro de la faraona Cleopatra.

El reciente descubrimiento arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna ofrece nuevas claves para que los expertos comprendan la vida y el legado de Cleopatra VII.

Dónde descubrieron la estatua de Cleopatra

Las recientes excavaciones realizadas en el recinto sur del templo revelaron un tesoro de artefactos del periodo ptolemaico tardío, lo que incluye un hallazgo que podría validar la relevancia histórica del lugar .

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris fue objeto de investigación por parte de expertos, dado que se creía que podría albergar la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio.

¿Qué otros objetos destacados se encontraron en la misión arqueológica?

Entre los objetos más significativos hallados en esta misión arqueológica se encuentra una estatua de mármol blanco que representa a una mujer portando una corona real .

Asimismo, se descubrió un notable busto de piedra caliza que presenta a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto.

Los arqueólogos sostienen que esta figura podría representar a Cleopatra VII, dada la estética del objeto y los iconos presentes en la escultura.

Los hallazgos que enriquecen la época de Cleopatra en Egipto

El comunicado emitido por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto especificó la realización de otros hallazgos que amplían la comprensión de la época ptolemaica. Estos son:

Monedas y cerámicas: una colección de monedas con inscripciones que podrían vincularse al reinado de Cleopatra.

una colección de monedas con inscripciones que podrían vincularse al reinado de Cleopatra. Artefactos de rituales: vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto con la inscripción "La justicia de Ra se ha levantado".

vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto con la inscripción "La justicia de Ra se ha levantado". Necrópolis: una extensa necrópolis que abarca 20 catacumbas y una tumba subterránea situada bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. En una de las cámaras de esta tumba se hallaron nueve bustos de mármol blanco.

¿Qué importancia tiene el descubrimiento?

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha confirmado que la misión proseguirá sus labores en la región con el propósito de desenterrar más secretos del antiguo templo y examinar su posible relación con el reinado de Cleopatra VII.