El test visual de la aguja en el pajar: hay 15 segundos para encontrarla

Los retos visuales encontraron en internet un lugar en el que muchos aficionados a resolver estos desafíos hacen todo lo que está a su alcance para llegar al objetivo final.

Este tipo de acertijo visual es ideal para poner a prueba la agilidad mental. En particular, el siguiente desafío ha llamado la atención de los cibernautas como ningún otro por su extrema dificultad.



Nunca un test visual tuvo tanta complejidad como este reto. "Más difícil que encontrar una aguja en un pajar", reza el dicho popular y en este caso se cumple literalmente.

Recordá que tenés solo 15 segundos para cumplir el objetivo y convertirte en un experto en retos visuales. ¡A jugar!

Encontrá la aguja en el pajar. (Foto: dudolf.com)

En la imagen se puede apreciar una gran cantidad de distracciones. Entre insectos y la paja, la dificultad de este reto se acrecienta y complica la tarea de reconocimiento de la aguja.



Llegó la hora de poner a prueba tus habilidades para resolver este desafío visual que solo pudo ser resuelto por 1 de cada 10 jugadores.

¿Dónde está la aguja?: la solución del test visual

Sin dudas, este desafío viral no es para nada fácil. Si sos de las personas que no pudieron encontrar la aguja en el tiempo estipulado, no te preocupes: siempre podés volver a intentarlo.

Pero si preferís saber dónde está la aguja, a continuación podés ver la solución de este desafiante acertijo.

La aguja en el pajar se encontraba muy bien escondida. (Foto: dudolf.com)

La aguja en el pajar se encontraba en la parte central del lado izquierdo de la pantalla. Era muy difícil de distinguir ya que la paja la tapaba y hacía muy complicado saber exactamente dónde estaba. Si pudiste resolverlo en menos de 15 segundos, ¡te felicitamos!



