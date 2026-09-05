A la hora de mantener vivas las plantas del hogar, la intuición suele jugarnos una mala pasada. Muchas personas adoptan la costumbre de echarles un poco de agua diariamente, creyendo que una hidratación constante y en pequeñas dosis es la clave para que luzcan verdes. Sin embargo, los especialistas en jardinería advierten que este hábito tan arraigado esconde un peligro silencioso para el desarrollo de la vegetación.

El jardinero Joan Calderón fue categórico al respecto y explicó que esta práctica termina perjudicando severamente a las especies. “Nunca riegues una planta echándole un chorrito de agua todos los días a la misma hora” , sentenció el experto. Su advertencia apunta directo a un daño oculto: aplicar líquido en dosis mínimas provoca que, de manera contradictoria, las raíces terminen secándose por completo a largo plazo.

El problema central de este riego superficial es que genera una ilusión óptica. Al volcar poca cantidad, el agua solo logra penetrar los primeros centímetros del sustrato. Mientras la capa superior de la maceta luce perfectamente mojada, el líquido jamás desciende hasta la base, que es el lugar exacto donde se alojan las raíces principales encargadas de absorber los nutrientes.

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Bajo estas condiciones, la planta pasa sus días sometida a un estrés constante, estando húmeda en la superficie pero completamente deshidratada en su zona vital. Para revertir este cuadro, Calderón recomienda abandonar el “chorrito diario” y pasar a un riego profundo y espaciado. La técnica correcta implica volcar agua de manera abundante hasta comprobar visualmente que el líquido atraviesa toda la tierra y comienza a salir por los agujeros de drenaje.

Un paso fundamental tras este proceso es retirar rápidamente el agua que queda acumulada en el plato inferior de la maceta, ya que ese encharcamiento prolongado pudre las raíces. Una vez realizado este riego generoso, la regla de oro es la paciencia. El jardinero enfatiza que bajo ningún punto de vista se debe volver a regar al día siguiente: hay que esperar a que el cepellón y la tierra pierdan toda su humedad inicial .