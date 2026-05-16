La mayoría de las personas limpia la pantalla del televisor con lo primero que tiene a mano: un trapo de cocina, papel de diario o el mismo limpiavidrios que usa para las ventanas. El problema es que todos esos materiales pueden dañar de forma irreversible los modernos paneles LED, OLED o QLED, que tienen recubrimientos antirreflejo extremadamente sensibles a la presión y a los productos químicos agresivos. Hacerlo bien no requiere gastar dinero ni conseguir nada especial. El primer paso, antes de tocar la pantalla, es apagar el televisor y desenchufarlo. No es solo una precaución eléctrica: con la pantalla negra las manchas, huellas y motas de polvo se ven con mucha más claridad, lo que permite trabajar con mayor precisión y no pasar por alto ninguna zona. Es un detalle menor que hace una diferencia concreta en el resultado final. La herramienta indispensable es un paño de microfibra limpio, del mismo tipo que se usa para limpiar anteojos o lentes fotográficas. Su textura atrapa el polvo sin rayar y reduce la electricidad estática. Si la pantalla solo tiene polvo superficial, ese paño seco es todo lo que se necesita: pasarlo con calma, sin presión, alcanza para dejarla impecable. Cuanto menos se haga, menor es el riesgo de dañar el recubrimiento. Para manchas más persistentes o huellas de dedos, hay que incorporar algo de humedad, pero con cuidado. La solución más segura es agua destilada, que a diferencia del agua de la canilla no deja depósitos de cal. Para huellas rebeldes, se puede preparar una mezcla de agua destilada y vinagre blanco a partes iguales, o bien agua destilada con alcohol isopropílico en proporción dos a uno. En ambos casos, la clave es humedecer el paño, nunca rociar el líquido directamente sobre la pantalla. Hay errores que conviene evitar a toda costa. Las toallas de papel y los pañuelos de tela dejan microarañazos que con el tiempo generan un velo opaco sobre la pantalla. El amoniaco, el limpiavidrios convencional y los detergentes fuertes atacan los recubrimientos antirreflejo y los deterioran de forma permanente. Tampoco hay que frotar con fuerza: los movimientos deben ser suaves, rectos o en espiral desde el centro hacia los bordes, sin presionar el panel. Un truco útil es empezar siempre por los marcos y bordes antes de pasar al panel central. Ahí es donde se acumula más polvo, y limpiarlo primero evita arrastrarlo hacia la zona de imagen. Para las ranuras de ventilación y los botones laterales, un pincel de cerdas suaves o una brocha pequeña es más efectivo que cualquier paño. Con estos pasos, la pantalla queda limpia, sin cercos ni marcas, y el recubrimiento se preserva como el primer día.