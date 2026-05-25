La Gran Pirámide de Egipto lleva más de 4600 años desafiando terremotos, tormentas y el paso del tiempo. (Fuente: Shutterstock)

La Gran Pirámide de Egipto lleva más de 4600 años desafiando terremotos, tormentas y el paso del tiempo. Mientras otras construcciones antiguas colapsaron o quedaron reducidas a ruinas, el monumento de Guiza sigue prácticamente intacto.

Durante décadas, científicos e ingenieros intentaron entender cómo logró sobrevivir a tantos movimientos sísmicos. Ahora, una investigación publicada en la revista Scientific Reports descubrió un detalle oculto en la forma en que la estructura vibra cuando el suelo tiembla.

El secreto de la Gran Pirámide de Egipto para resistir terremotos

El estudio reveló que la Gran Pirámide tiene una frecuencia natural de vibración distinta a la del suelo de Guiza. Eso evita que las ondas sísmicas se amplifiquen dentro de la estructura y reduce el riesgo de daños graves.

El estudio reveló que la Gran Pirámide tiene una frecuencia natural de vibración distinta a la del suelo de Guiza. (Foto: Scientific Report) Revista Scientific Report

Los investigadores detectaron que la pirámide vibra alrededor de 2,3 Hz, mientras que el terreno cercano se mueve cerca de 0,6 Hz. Esa “desconexión” hace que la energía del terremoto no se transfiera de forma eficiente al monumento.

Según los científicos, estos son los factores que explican su estabilidad:

Frecuencia de vibración diferente al suelo.

Menor riesgo de resonancia sísmica.

Geometría simétrica.

Base ancha y centro de masa bajo.

Construcción maciza sobre roca caliza.

La investigación sostiene que esta combinación permitió que la pirámide resistiera terremotos históricos que afectaron otras construcciones cercanas, como el sismo de 1992 en Egipto.

Cómo descubrieron por qué la Gran Pirámide sigue intacta tras 4600 años

Para analizar la estructura, los científicos no realizaron excavaciones ni pruebas invasivas. En cambio, utilizaron sensores capaces de registrar vibraciones ambientales provocadas por el viento, el tráfico y movimientos naturales de la Tierra.

Los dispositivos fueron colocados dentro y fuera de la pirámide, incluyendo sectores clave como la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina.

Durante el estudio, los expertos analizaron distintos puntos del monumento y su entorno:

Cámaras internas.

Pasajes y corredores.

Bloques exteriores.

Terreno alrededor de Guiza.

Uno de los hallazgos más llamativos estuvo en las cámaras de descarga ubicadas sobre la Cámara del Rey. Según el estudio, esos espacios vacíos ayudan a reducir parte de las vibraciones y funcionan como una especie de amortiguador interno.

Los especialistas creen que ese detalle arquitectónico pudo haber sido clave para proteger la estructura durante miles de años.