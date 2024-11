El país más seguro del mundo tiene pueblitos hermosos, sueldos de u$s 6000 y se puede emigrar fácil

Emigrar es uno de los desafíos más grandes que tienen los jóvenes, ya que deben verificar diversos factores, como la economía, la calidad de vida y la cultura.

Así también, los migrantes consideran que la seguridad como uno de los puntos fundamentales para mudarse. Por eso, Islandia es uno de los destinos más elegidos.

El país más seguro del mundo

El país europeo es considerado uno de los más seguros del mundo, según el Índice de Paz Mundial. Desde hace varios años lidera el podio por su baja criminalidad y conflictos.

Además, es una excelente alternativa para los profesionales que desean trabajar en Europa, ya que la tasa de desempleo rondó el 2,6% en agosto 2024. En 2023 este número se estableció en el 3,5%.

El costo de vida de Islandia ronda los 2500 euros.

¿Cuál es el salario promedio de Islandia?

A pesar de que no hay un haber mínimo establecido, el sueldo promedio en Islandia es de u$s 60.000 dólares al año y unos u$s 5000 por mes, según Average Salary Survery.

Sin embargo, según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que el salario promedio en Islandia es de u$s 73.000 anuales, es decir, unos u$s 6.083 mensuales.

Luego de Islandia, Irlanda y Austria son los países más seguros.

¿Cómo obtener la residencia en Islandia?

Los migrantes que estén interesados en poder vivir en Islandia necesitarán inicialmente conseguir un contrato. Posteriormente deberán ponerse en contacto con la embajada y presentar los siguientes documentos para acceder por la modalidad de contrato de trabajo:

Cuestionario de solicitud con sus datos

Pasaporte extranjero y copias de todas las páginas

Copia del pasaporte nacional

Certificado del lugar de trabajo

Foto en color (3,5x4,5)

Las personas que quieran tener un emprendimiento en el país deberán tener:

Documentos de empresario privado

Certificado de una institución educativa

Certificado de capacidad financiera para cubrir gastos

Seguro médico

¿Cuáles son las mejores ciudades de Islandia?